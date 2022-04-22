Зеленский: Киев посетят госсекретарь США и министр обороны США

Украинский лидер заявил, что 24 апреля Киев посетят посетят госсекретарь США Этони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. На встрече будут обсуждаться вопросы поставки вооружения, заявил он во время пресс-конференции.
Завтра в Украину прибудут госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин, сказал на пресс-конференции Зеленский. <...> Хочется, чтобы у нас было тяжелое мощное вооружение, — заявил Зеленский.
Американский лидер Джо Байден ранее собирался лично посетить Киев. В Белом доме тогда информацию не подтвердили, заявив, что «всерьёз не обсуждали визит президента».
Накануне стало известно, что американский президент Джо Байден объявит в скором времени о выделении дополнительной военной помощи Украине. Предположительный размер составит $800 млн.