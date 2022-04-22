Зеленский: Киев посетят госсекретарь США и министр обороны США

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Воздушно-космические силы России нанесли ракетный удар высокоточными снарядами, уничтожив логистический терминал на военном аэродроме Одессы, сообщает Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что на территории данного объекта находилась «крупная партия» иностранного вооружения, которая поступила на территорию Украины от США и западных союзников.

Сегодня днём высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и...