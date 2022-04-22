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Зеленский: Киев посетят госсекретарь США и министр обороны США

19:53, 23 апреля 2022
Зеленский: Киев посетят госсекретарь США и министр обороны США Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: Florian Gaertner/photothek.de via Global Look Press
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Украинский лидер заявил, что 24 апреля Киев посетят посетят госсекретарь США Этони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. На встрече будут обсуждаться вопросы поставки вооружения, заявил он во время пресс-конференции.

Завтра в Украину прибудут госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин, сказал на пресс-конференции Зеленский. <...> Хочется, чтобы у нас было тяжелое мощное вооружение, — заявил Зеленский.

Американский лидер Джо Байден ранее собирался лично посетить Киев. В Белом доме тогда информацию не подтвердили, заявив, что «всерьёз не обсуждали визит президента».

Накануне стало известно, что американский президент Джо Байден объявит в скором времени о выделении дополнительной военной помощи Украине. Предположительный размер составит $800 млн.

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