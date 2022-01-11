Зеленский: Киев готов к урегулированию ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсем Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Он заявил, что Киев готов к необходимым решениям во время саммита в «нормандском формате» для урегулирования ситуации в Донбассе. По мнению Зеленского, пора предметно договариваться о прекращении конфликта в регионе, говорится на сайте украинского лидера.

Стороны обменялись мнениями в отношении путей активизации совместной работы в рамках «нормандского формата». Зеленский поприветствовал усилия, которые партнёры Украины продолжают прилагать для практического выполнения договорённостей лидеров, достигнутых во время Парижского саммита «нормандской четвёрки» в декабре 2019 года.

Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырёх стран, — сказал украинский лидер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет жёстко настаивать на незыблемости Минских соглашений. Москва не заинтересована в том, чтобы договор по урегулированию конфликта на Украине разрушился, отметил министр.

Россия будет готова встретиться в «нормандском формате», если партнёры «перестанут валять дурака», подменяя деятельность по принуждению Киева к выполнению договорённостей, согласованных во время парижского саммита в октябре 2015 года, желанием обсудить ход их реализации, подчеркнул Лавров.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).