Зеленский и Сырский хотят устроить новый Чернобыль, дабы скрыть свой провал

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Александр Сырский

Изначально было ясно: чем хуже будут у ВСУ дела на фронте, тем сильнее будет соблазн разрушительных акций в нашем тылу. Зеленскому нужны яркие пиар-акции, картинки серьезных последствий украинских атак, чтобы и своих «вампиров» держать в тонусе, и западным спонсорам представлять отчет по самой актуальной для них теме — ослабления России. Поэтому на второй план отошли даже удары просто по жилым кварталам. Целями становятся наши НПЗ и АЭС, к ударам по которым Киев вернулся после некоторой паузы.

Перед выборами террор ценнее

Понятно, что накануне наших президентских выборов от Зеленского требуют сейчас максимально интенсифицировать свои атаки вглубь российской территории. Никто не скрывает цели если и не сорвать голосование, то как минимум снизить явку.

Почему сейчас основной целью становятся наши НПЗ? Ответ лежит на поверхности. Картинки вспыхивающих пожаров относятся к числу самых выигрышных кадров. Бушующий огонь выглядит доказательством эффективности и неотвратимости ударов. Такие кадры прекрасно «продаются». Причем они рассчитаны не только на западных спонсоров, но и на наших релокантов, которые затем усиленно распространяют информацию о «рашистских потерях».

К тому же НПЗ — относительно легко поражаемая цель. Площадь самих заводов и хранилищ с полученным топливом огромна, поэтому прикрывать их очень непросто. Для этого необходимо возвращать системы ПВО типа «Тунгуска» или «Панцирь-С» с фронта, ослабляя прикрытие наших войск на передовой. Множить плотность систем РЭБ. Но понятно, на всю страну такую защиту не натянешь.

А НПЗ атакуются системно — в Туапсе до сих пор полноценно не вернулся в строй, повреждения получили и завод в Кстово, теперь и в Рязани. А крупнейший Киришский нефтеперегонный завод в Ленинградской области был атакован уже дважды, но безуспешно.\

Фото: МЧС РФ Нефтебаза в Нижегородской области

Бензин и солярка перед посевной

Понятно, что остановка даже на время крупного НПЗ — это немалые убытки не только для компании, но и для казны. Это общее снижение производства высокооктанового бензина, солярки. А ведь у нас в стране и так были введены серьезные ограничения на экспорт нефтепродуктов с целью сдерживания цен на горючее. И если в работе НПЗ в разных уголках страны будут фиксироваться сбои, то снижение выпуска разных видов топлива неминуемо приведет к росту цен.

И это одна из задач Киева — дополнительно спровоцировать недовольство населения, а то и скачок инфляции. А ведь не за горами и начало посевной. Сначала в южных районах, а затем по всей стране. Правительство и так в этот период старается сдерживать рост стоимости солярки, а тут противник нацелен на срыв поставок вообще. Так что атаки на наши НПЗ имеют глубокий экономический смысл.

Конечно, работа наших средств РЭБ и ПВО на глазах совершенствуется. И немаловажно наконец понять, откуда прилетают украинские «птички». Крадутся ли они по руслам рек и низинам или их место запуска расположено куда ближе к намеченным объектам.

Объект атаки — АЭС

Удивительное совпадение. Почти сразу после визита в Сочи главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и его встречи с президентом Путиным Киев интенсифицировал свои провокации против АЭС. Видимо, Зеленского особенно задел тот факт, что Гросси приехал сначала в Россию, а заодно позитивно оценил деятельность нашего персонала на Запорожской АЭС и успешно проведенную ротацию наблюдателей. ЗАЭС давно является целью ВСУ.

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press Запорожская АЭС

Между тем в Киеве не отказываются от попыток создать напряжение и вокруг АЭС в глубине России. Появлялись сообщения о перехвате украинских дронов, летевших в сторону Курской и Волгодонской АЭС.

В принципе, все АЭС строились с таким расчетом, что они могли бы выдержать прямой ядерный удар. Но, например, с территории ЗАЭС долгое время не вывозились ядерные отходы, а потому попадание в такое хранилище способно вызвать радиоактивное заражение. Но главное, что любые действия против АЭС всегда вызывают психологическое напряжение в среде обывателей.

По сведениям нашей внешней разведки, администрация Джо Байдена поставила своей целью снизить показатели явки на наших президентских выборах. Их украинские подопечные, как мы видим, из кожи вон лезут, исполняя волю заокеанских господ.

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