Зеленский и Столтенберг обсудили «угрозы со стороны России»

Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Хозяйственный суд Киева принял решение, разрешающее приватизацию недвижимости вокруг монумента «Родина-мать». Речь идёт об объектах, расположенных на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне и являющихся частью мемориального комплекса, сообщает «Зеркало недели».

За право приватизировать объекты вокруг монумента борется ООО «Архитектурная мастерская Инка», которая с 2015 года является арендатором зданий комплекса. Согласно заключённому с Фондом госимущества договору, приватизация объектов мемориального комплекса запрещена....