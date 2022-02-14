Зеленский и Шольц обсудили энергетическую поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вопросы энергетической и экономической поддержки для Украины на фоне возникших вызовов безопасности. Зеленский отметил, что Киев нуждается в энергетических гарантиях безопасности в связи с «Северным потоком — 2».

Без Украины создание действенной архитектуры безопасности в Европе невозможно. Поэтому сегодня во время беспрецедентных вызовов чрезвычайно важна усиленная поддержка со стороны наших партнёров. Поддержка в сфере безопасности, поддержка экономическая, поддержка энергетическая, — сказал Зеленский на пресс-конференции.

Он также добавил, что во время встречи были затронуты вопросы урегулирования ситуации в Донбассе. Зеленский отметил, что ожидает в скором времени договориться о саммите лидеров «нормандского формата».

Мы ожидаем, что в ближайшее время удастся провести следующие переговоры советников лидеров стран «нормандского формата» и договориться о саммите лидеров N 4, — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Шольц прибыл в Киев для обсуждения вопросов безопасности. Перед началом переговоров Шольц и Зеленский поприветствовали друг друга. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киев позитивно оценивает факт посещения канцлера ФРГ перед визитом в Москву.

До этого стало известно, что в ходе визита Шольца в Россию будут затронуты вопросы двусторонних отношений и ситуация вокруг Украины. Ещё одной «обязательной» темой переговоров станет форум «Петербургский диалог», работа которого сейчас приостановлена.

В преддверии визитов в Киев и Москву Шольц заявил, что Германия, Франция и Польша одинаково оценивают ситуацию вокруг Украины. По его словам, нарушение её суверенитета повлечёт тяжёлые последствия для Москвы, поскольку для Европы важно, чтобы войны не случилось.