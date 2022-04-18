Зеленский и его пиар-команда

Обсуждая шансы сторон в конфликте, важно чётко представлять, кем является их руководство? Если с Россией всё, в общем-то, понятно, это довольно сплочённая группа людей ещё вполне советских по опыту и воспитанию, но сделавших карьеру в основном уже после 1991 года, то в случае с Украиной имеются свои особенности, могущие стать определяющими.

Что бросается в глаза, так это то, что политическая команда украинского президента вовсе не является «политической» в точном смысле слова. Это всё пиарщики. Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Алексей Арестович никогда публичными политиками не являлись, а были в прежней жизни шоуменами, политтехнологами, мотивационными ораторами.

Они в тот или иной момент кормились от политики, но эти люди именно паразитировали на ней, будучи исполнителями, а не заказчиками. Они обсуживали профессионалов. Достаточно заглянуть в их биографии.

Владимир Зеленский ещё в 2005 году запустил телешоу «Вечерний квартал» в жанре политического кабаре, и в рамках передачи воплотился в десятки и десятки украинских (и не только, побывал он и «Владимиром Путиным») политиков. В 2015-м последовал сериал «Слуга народа», в котором Зеленский играл президента Украины. Не забудем, что в его актёрской копилке есть и роль Наполеона.

Кадр из сериала «Слуга народа» kinopoisk.ru

Советник главы президентской администрации, член команды по переговорам с Россией Михаил Подоляк является профессиональным политтехнологом, обслужил множество избирательных кампаний. Другой советник – Алексей Арестович – в прошлом организатор психологических тренингов, блогер (по большому счету – человек непрозрачной биографии, непонятной профессии и неясных занятий, попросту – аферист).

Все это – рядом с политикой, но не политика, и не госуправление. Президент страны может даже и не быть политиком, но чиновником (пусть не по опыту, но по мышлению) являться обязан. Увы, ни Зеленский, ни Подоляк, ни Арестович не обладают подлинным государственным мышлением. А это всё люди, принимающие важнейшие решения: первый на своем посту главнокомандующего, второй как руководитель блока внутренней политики, а теперь и внешней как член переговорной команды, третий отвечает (вместе с Подоляком) за всю медийную повестку.

Да, чуть не забыл менее активного публично, но ничуть не менее важного заместителя главы администрации Кирилла Тимошенко, 32 лет от роду, также профессионального политтехнолога и рекламщика, отвечающего за региональную политику.

Такое скопление пиарщиков на вершине власти имеет свои последствия. Ведь у этих людей соответствующий менталитет, своё видение задач и способов их решения. И при этом они обладают полной властью. Политик, если он профессионал, карьерный чиновник, понимает меру своей ответственности и перед избирателями, и перед гражданами вообще. Такие политики следуют заранее выбранным приоритетам, прописанным в партийных программах, содержащимся в законах государства.

Пиарщик же не имеет своих взглядов и убеждений, он зависит от пожеланий заказчика. Арестович, как-то поссорившись со своим работодателем, довольно честно признавался, как он врал именно по заказу. Грубо говоря, все вышеперечисленные люди находятся не на своем месте, занимаются не своим делом, случайно оказавшись там, где оказались.

Алексей Арестович president.gov.ua

Случайно был избран Зеленский – истеблишменту Украины срочно на тот момент понадобился свежий человек, который мог бы заменить непопулярного Порошенко, но продолжать его же политику. Случайно всплыл еще в 2014 году Арестович, поняв, что из никому не известного «коуча» может стать популярной фигурой, если будет муссировать актуальную тему. Случайно был приглашён главой президентской администрации Андреем Ермаком Подоляк – выбрать куратора информационной повестки можно было из нескольких десятков пиарщиков, но глянулся именно он. Кстати, сам Ермак – правая рука Зеленского, такой же непрофессионал в политике, и не имел к ней никакого отношения.

Соответственно, временной горизонт принимаемых ими решений – очень короткий. Любое действие производится исходя из того, как можно его преподнести в СМИ. Выигрышная картинка предпочтительнее практического шага без пиаровских дивидендов. Если до начала операции это, может, кому-то было ещё не так понятно, то после 24 февраля эта тенденция проявляется во всей очевидности.

Зеленский и его помощники Подоляк и Арестович хватаются за каждую возможность преподать происходящее в выгодном для них свете, безо всякой связи с реальностью. Боевые действия они ведут как избирательную кампанию, когда стараются по максимуму представить в чёрном цвете любой шаг противника.

Вот только примеры из последнего времени. 29 марта в Стамбуле российская сторона предлагала инициативы, направленные на достижение мира, объявила о резком сокращении военной активности сразу в трёх областях – Киевской, Черниговской и Сумской. Казалось бы, за это надо Киеву ухватиться. Но нет. Тут же начинает раздуваться казус Бучи, а после и Краматорска только потому, что опытные пиарщики увидели, что кровавые фото из этих городов можно в нужном духе обыграть и воздействовать на мировое общественное мнение. Политик бы трижды задумался – нужно ли давать ход этим кадрам, да еще в такой решающий момент? Но у пиарщиков своя логика и соображения сиюминутной пропагандистской выгоды перевешивают.

Буча. Украина Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не важно, что тем самым подрываются возможности для диалога с Москвой, пути для нахождения компромисса. И, тем самым продляются страдания мирных украинцев, возрастает число жертв конфликта. Желание сделать России неприятность, еще сильнее озлобить против нее Запад, возможность «накрутить» его, оказывается сильнее прагматических соображений.

Точно также ранее Зеленский и компания пытались извлечь пропагандистский эффект изо всего. Зашли русские на Чернобыльскую АЭС – крик на весь мир о ядерной угрозе. Перешла под контроль России Запорожская АЭС – шум ещё больше. Уходят российские войска из Чернобыля – начинается вопль о том, что военные разносят радиоактивное заражение. И всё это сопровождается ночными звонками Байдену, Джонсону и далее по списку. А вспомним пиар-кампанию «Закройте небо!», которая ни к чему не привела. А раз подняв планку, надо её уже не опускать, а только поднимать выше. Отсюда и Буча, и Бородянка, и обещание новых, «в десять раз страшнее» Буч.

Теперь ситуация с Мариуполем – абсолютно проигрышная в военном плане, но которую хотят переиграть в пиаровском. На Зеленского оказывается колоссальное давление, чтобы он как-то помог осаждённым силам ВСУ. Ответ идёт по лучшим канонам политтехнологий. Во-первых, начисто отрицается уже имеющееся огромное число сдавшихся в плен. Во-вторых, изыскиваются способы хоть как-то повлиять на российское руководство, чтобы то выпустило окруженных на «Азовстали». Для этого то вбрасывается легенда о «тысяче мирных жителей», которые якобы там прячутся вместе с военными, то предлагается обмен арестованного Виктора Медведчука сразу на всех «защитников» и жителей Мариуполя, то Кремлю предъявляют ультиматум, что с ним прервут всякие переговоры, если он не проявит понимание проблем Зеленского.

Виктор Медведчук Социальные сети

Где-то такая тактика срабатывает. Симпатии западного мира однозначно на стороне Киева, впрочем, в этом заслуги Зеленского мало, такая тенденция была объективно задана. Но чего он лично добился, так это выделения всё большей военной помощи Украине. Но это at short run. At long run упор на пиар выглядит бесперспективным. Основная проблема сейчас решается на поле боя, в соревновании двух армий, мобилизационных стратегий. В лучшем случае – за столом переговоров. А тут технологии паблик-рилейшнз не помогут.

Думая только о своем имидже, Зеленский уже привёл страну в тупик и в дебри вооружённого конфликта. Не желая политически решать вопрос, в первую очередь выполнять Минские соглашения, он довёл Украину до невиданной в её истории катастрофы. Сейчас первоочередная задача - добиться мирного взаимоприемлемого соглашения с РФ, но для профессиональных пиарщиков – «это не тема». Его «не продашь» согражданам, изрядно заведённым обещаниями военной победы, которые ждут теперь не просто мира, но возврата Крыма с Донбассом, да ещё и выплаты репараций. Впрочем, учитывая способность Арестовичей переобуваться в воздухе, нельзя сказать, что в час Икс у них не хватит воображения представить поражение как победу.