Зеленский и Дуда обговорили шаги по борьбе с «Северным потоком — 2»

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда в телефонном разговоре обсудили возможные шаги по противодействию реализации проекта «Северный поток — 2». К своим планам они намерены максимально привлекать международное сообщество.
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Дуда согласился с Зеленским в том, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода «Северный поток — 2», — отмечается в её сообщении.
Остальная часть телефонного разговора была посвящена ситуации в Донбассе и реализации совместных проектов. В частности, речь шла о строительстве, ремонте дорог и модернизации пунктов пропуска.
Зеленский напомнил Дуде о предстоящем 30-летии независимости Украины, и пригласил его в Киев, где пройдёт саммит «Крымской платформы».
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил литовские власти за санкционное давление на Россию, а также за поддержку в работе по вступлению Украины в НАТО. Также он попросил литовский МИД помочь с поставками большого количества вакцины от коронавируса, а также предложил помощь Киева в массовом производстве препарата.