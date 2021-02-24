Зеленский и Дуда обговорили шаги по борьбе с «Северным потоком — 2»

https://static.news.ru/photo/92d6f7c8-76ef-11eb-bd02-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда в телефонном разговоре обсудили возможные шаги по противодействию реализации проекта «Северный поток — 2». К своим планам они намерены максимально привлекать международное сообщество.

Об этом сообщает пресс-служба офиса Зеленского.

Дуда согласился с Зеленским в том, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода «Северный поток — 2», — отмечается в её сообщении.

Остальная часть телефонного разговора была посвящена ситуации в Донбассе и реализации совместных проектов. В частности, речь шла о строительстве, ремонте дорог и модернизации пунктов пропуска.

Зеленский напомнил Дуде о предстоящем 30-летии независимости Украины, и пригласил его в Киев, где пройдёт саммит «Крымской платформы».

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил литовские власти за санкционное давление на Россию, а также за поддержку в работе по вступлению Украины в НАТО. Также он попросил литовский МИД помочь с поставками большого количества вакцины от коронавируса, а также предложил помощь Киева в массовом производстве препарата.