Зеленский и Блинкен договорились перед диалогом Путина и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Это произошло накануне заявленного диалога президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По словам Зеленского, Киев и Вашингтон договорились продолжать действовать «совместно и скоординированно», о результатах беседы он поведал в своём Twitter.

Согласовали позиции с госсекретарём США Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнёру и союзнику — США — за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины, — написал Владимир Зеленский.

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина намечены на 7 декабря. Они пройдут в режиме видеотрансляции. Предполагается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, включая двусторонние отношения и международную политику.

Ранее в Белом доме заявили, что США готовы нанести «экономический вред» РФ, если та нападёт на Украину. В настоящее время по этому поводу ведутся активные консультации с европейскими партнёрами. При этом в американской администрации отметили, что Штаты не планируют применение военной силы в качестве ответной реакции на возможные действия Кремля.