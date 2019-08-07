https://static.news.ru/photo/26e139f4-b8f3-11e9-bd6a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель дату встречи в «нормандском формате».

... договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в «нормандском формате». Сколько ещё людей должны погибнуть в этом году? — сказал политик на брифинге в Киеве.

Он также отметил, что может прервать свой визит в Турцию, который запланирован на 7–8 августа.

Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что звонил российскому лидеру Владимиру Путину из-за гибели украинских военных в Донбассе.