Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу

https://static.news.ru/photo/6bcb6730-a75b-11eb-bf29-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно создать ещё один формат переговоров по Донбассу с «мощными игроками». Об этом сообщает его пресс-служба.

Это может быть расширение «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьёзными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение, — заявил политик в ходе поездки в Херсонскую область.

Также он подчеркнул, что некоторые пункты Минских соглашений должны быть обновлены, но отказываться от них не нужно.

Ранее Зеленский заявил, что в Минские соглашения стоит внести изменения, а также пригласить к участию в переговорах в «нормандском формате» Канаду, Великобританию и США. По его словам, следует либо скорректировать минский формат, либо использовать что-либо вместо него.

В Кремле назвали предложение Зеленского очередным тревожным сигналом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва неоднократно обращала внимание на непростую ситуацию на юго-востоке Украины, а внести изменения в минский процесс, не положив ей конец, просто невозможно.

В США заявили о поддержке Минских соглашений, которые являются основой для урегулирования конфликта на востоке Украины. При этом американцы убеждены, что Россия должна выполнить свои обязательства по этим соглашениями, чтобы они заработали. Представитель Госдепартамента США призвал Москву «отказаться от своей непримиримой позиции».