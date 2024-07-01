Зеленский готов сдаться? Какие условия переговоров назвали в Кремле

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Россия остается открытой для любого диалога по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Какие условия переговоров назвали в Кремле, готов ли Зеленский сдаться?

Что сказал Зеленский о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer заявил, что считает возможными переговоры с властями России, однако необходимы посредники, уточнил он. По его словам, такая модель уже продемонстрировала свою эффективность, например при заключении зерновой сделки.

«Украина может найти модель [переговоров], при которой в соответствии с соответствующими документами, шагами и модальностями можно найти решение», — заявил украинский лидер.

Он напомнил, что соглашение о зерновом коридоре принималось при участии ООН и Турции, а итогом стали достигнутые сторонами договоренности. Зеленский добавил, что документ работал длительное время. Этот опыт, выразил уверенность президент Украины, следует применить в переговорах. В качестве возможных посредников могут выступить не только Европа и США, но и другие страны, заявил он.

Зеленский предложил следующую модель взаимодействия: сначала эксперты готовят решение определенного вопроса, затем, если он устраивает Киев, предложение передается Москве.

Как на это отреагировали в Кремле

Россия остается открытой для любого диалога по Украине, в том числе и с участием посредников, но при условии достижения своих целей, сказал Песков. Так он ответил на вопрос о возможности включения посредников в переговорный процесс.

«Президент [России Владимир] Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для любого общения, любого диалога с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость, он об этом говорил неоднократно», — подчеркнул представитель Кремля.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Что вынудило Зеленского «сдаться»

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил в разговоре с NEWS.ru, что Зеленский не хочет затягивать конфликт из-за давления общества. Он предположил, что также на резкую смену позиции украинского лидера повлияли значительные потери ВСУ.

«У ВСУ значительные потери, это факт. Они вынуждены осуществлять фактически насильственную мобилизацию, даже повысили призывной возраст. Это взбудоражило украинское общество, которое желает скорейшего завершения конфликта. Все это давит на Зеленского», — сказал сенатор.

Цеков добавил, что украинский лидер продолжает «дудеть в одну и ту же дудку»: пытается втянуть в конфликт как можно больше стран, выступает за мирные саммиты. Однако ему следует выйти с предложением и продолжить переговоры, которые велись в 2022 году, считает парламентарий.

Член Совфеда заявил, что переговоры будут вестись на других условиях, гораздо более плохих для Украины. Цеков уверен, что сейчас Зеленский просто продлевает «собственную агонию и агонию Украины» в надежде получить от Запада как можно больше средств.

В чем лукавит Зеленский

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Зеленский лукавит, говоря о намерении предоставить «мирный план» урегулирования конфликта до конца 2024 года. По его мнению, ни Зеленский, ни его окружение не заинтересованы в завершении боевых действий, так как они являются единственным способом удержаться у власти.

«Все это лукавство со стороны Зеленского. Ни на какой реальный мирный план ни он, ни его окружение, которое зарабатывает на войне, не способны и не заинтересованы [в нем]», — сказал Рогов.

Он добавил, что президенту Украины не стоит доверять в этом вопросе. Рогов не исключил, что даже если Зеленский и представит документ с конкретными идеями, то они будут согласованы с западными странами. Последние, напомнил он, не стремятся к урегулированию конфликта.

Читайте также:

Арестовали счета Хабиба Нурмагомедова: причастен ли он к терактам, факты

Купить билет на концерт Канье Уэста: где пройдет, стоимость, дата

Госпереворот на Украине: беспорядки, захват Рады, кого задержала СБУ?