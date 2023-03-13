Зеленский формирует кулаки ВСУ: что известно о «контрнаступлении» Киева По мнению экспертов, Украина планирует весеннее наступление с использованием техники и стратегии НАТО

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украина готовится к «мощному», как обещают в Киеве, «контрнаступлению», планируя использовать полученное от западных стран вооружение. Сообщения о том, что ВСУ находятся «на низком старте», в последние дни поступают как из украинских, так и из западных источников. Но действительно ли у Украины достаточно ресурсов, чтобы реализовать подобные планы? И куда может ударить Зеленский?

На Мелитополь или на Крым?

По одной из самых популярных версий, ВСУ могут попытаться предпринять «контрнаступление» в Запорожской области. Во всяком случае, такую вероятность допустил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии, — предупредил он в понедельник, 13 марта.

По его данным, ВСУ сконцентрировали на этом направлении кулак численностью около 40 тысяч «штыков». Российские военные аналитики прогнозируют, что ВСУ хотят этим кулаком пробить выход к Азовскому морю.

Второе крупное соединение украинских сил, по тем же данным, сосредотачивается в Днепровской области. Командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев ранее заявлял, что направлением главного удара, как только просохнут дороги, будет выбран Мелитополь.

Третьим желанным направлением для ВСУ, считают эксперты, является форсирование Днепра в районе Херсона с последующим выходом на перешеек Крыма. Однако врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявляет, что пока на правом берегу Днепра не наблюдается скопления украинских войск, достаточного для наступления на этом участке. По мнению Сальдо, сообщения о подготовке наступления ВСУ здесь — дезинформация, направленная на то, чтобы посеять панику среди населения.

Ручеек западных вооружений превратился в поток

Информационное наступление, начатое Киевом в последние дни, заметно отличается по бравурным интонациям от более ранних заявлений. И это вряд ли можно списать исключительно на стремление поддержать моральный дух украинцев, считает издание The Economist. По выражению этой газеты, «ручеек» западных вооружений на Украину после Нового года превратился в «реку», и это дает руководству ВСУ надежду на успех предстоящих операций.

На сегодня эта «река» представляет собой «сборную солянку» разнородной бронетехники, от советских танков Т-72 и БМП-1 до британских танков Challenger 2 и американских БМП Stryker и Bradley. Эта техника уже поступает на вооружение ВСУ, а впереди еще маячат поставки немецких танков Leopard и американских Abrams. Самым щедрым спонсором ВСУ является Польша, которая отправила в их распоряжение 310 танков советского производства и планирует передать еще 14 немецких.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine Танк Challenger 2

Превращение ручейка в реку вызвано тем, что стратегия НАТО в 2023 году изменилась с выжидательной на проактивную. Так, на встрече министров обороны стран НАТО на немецкой авиабазе Рамштайн 20 января было отмечено, что «время работает на Россию, а значит, затягивать военные действия не на руку Украине». Именно на той встрече было оговорено, что до конца марта ВСУ должны быть обеспечены достаточным количеством техники, чтобы попытаться перехватить стратегическую инициативу у ВС РФ. По данным Пентагона от 6 марта, объем вооружений, поставленный за два месяца 2023 года, составляет две трети от всего количества боевой техники в экземплярах и 40% в деньгах от всей военной помощи, которую Украина получила с начала российской СВО.

Военные аналитики отмечают, что в результате этого процесса украинские вооруженные силы естественным порядком переходят на стандарты НАТО: старая советская техника выбивается на полях сражений, и ее заменяет натовская. Армия США специально проводит пятинедельные курсы для военнослужащих ВСУ на своей базе в германском Графенвере.

По словам экспертов, на сегодня арсеналы ВСУ укомплектованы советской и западной техникой в соотношении 5:2, тогда как на конец 2022 года эта пропорция составляла 5:1. К середине нынешнего года, если темпы переоснащения ВСУ сохранятся на нынешнем уровне, более 30% украинской боевой техники будет изготовлена в странах НАТО.

Киев переформатирует войска

План Киева заключается в том, чтобы к апрелю сформировать боеспособные части и соединения размерами до бригады, которые будут состоять из взаимно дополняющих друг друга пехотных, бронетанковых, артиллерийских и авиационных подразделений. Об этом генерал Валерий Залужный мечтал еще в прошлом декабре в интервью тому же The Economist. Для сравнения, весь 2022 год ВСУ оперировали подразделениями максимум батальонного уровня, и разные виды войск действовали тогда каждый по своим планам, а не как единый кулак.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Не исключено, что вскоре пожелания главкома ВСУ начнут обретать реальные очертания. Благодаря притоку западной техники руководство ВСУ может попытаться качественно переформатировать структуру боевых частей и добиться повышения их боеспособности, объяснил NEWS.ru военный эксперт, полковник Анатолий Матвийчук.

До сих пор в ВСУ боевые действия велись на батальонном уровне — когда части не имели собственной артиллерии, танков, а были вынуждены просить их прислать у вышестоящего командования. А то могло удовлетворить просьбу комбатов, а могло и отказать — например, посчитав, что эта техника важнее на другом участке, — говорит эксперт. — Если же у ВСУ будет достаточно техники, чтобы обеспечить каждое армейское соединение размером с бригаду собственными танками, а может быть и фронтовой авиацией, это сразу поднимет оперативность их действий и повысит ударную силу.

При этом эксперт выразил уверенность, что попытка ВСУ при поддержке Запада совершить весеннее «контрнаступление» обернётся катастрофой для Европы, так как с большой долей вероятности спровоцирует еще более масштабный конфликт.