Зеленский: если «Абрамсы» придут на Украину к августу, будет слишком поздно

Фото: US Army

Соединенные Штаты могут опоздать с поставками танков Abrams на Украину, заявил в интервью телеканалу Sky News президент страны Владимир Зеленский. По его словам, если танки придут только к августу, «будет слишком поздно».

Слишком поздно, — лаконично ответил Зеленский на вопрос журналиста.

При этом он подчеркнул, что до сих пор не знает, когда на Украине окажутся немецкие танки Leopard 2. Он добавил, что танки украинским военным нужны в большом количестве, поскольку единичные поставки не помогут отражать атаки.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на передачу американских танков M1 Abrams Киеву может уйти много месяцев. В то же время, по словам Кирби, для передачи Украине немецких Leopard потребуется не так много времени.

25 января президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка Abrams. По словам главы Белого дома, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Он отметил, что России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.