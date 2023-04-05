Зеленский едет в Польшу с тайной миссией: новости СВО на утро 5 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский направляется с визитом в Варшаву. Едет открыто, но с тайной миссией, заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. По его мнению, эта поездка украинскому президенту нужна для подготовки к переговорам с Россией. Генерал предположил, что власти Киева уперлись в так называемый «стратегический тупик», в связи с чем близится момент решения конфликта «политическим путем». В ближайшее время следует ожидать от России и Украины попытки поиска компромисса, подчеркнул Скшипчак. Он добавил, что урегулированию ситуации на Украине также способствует накапливающаяся усталость от конфликта у стран Запада.

Если состоятся переговоры между Киевом и Москвой, невозможными станут попытки Киева «вернуть» Крым. О «демилитаризации» полуострова прежде говорила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Ее планы назвал нелепыми бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. По его мнению, подобные разговоры американских чиновников загоняют президента США Джо Байдена во «все большие и большие проблемы», поскольку демилитаризовать российский полуостров никто не сможет. Ведущий программы согласился с Макговерном. Он назвал более вероятным то, что президент России Владимир Путин «станцует на Таймс-сквер» в Нью-Йорке, чем он позволит демилитаризовать Крым и вывести с полуострова войска.

При этом в США не отказываются от продолжения помощи Киеву. Так, в Пентагоне рассказали, что в ближайшее время начнут обучать украинских военнослужащих применению в бою танков M1A1 Abrams. Представитель Минобороны США высокого ранга уточнил, что обучение пока не начиналось, а задержку с началом обучения он объяснил тем, что в Пентагоне все еще работают над получением «необходимого оборудования».

Не танки, но много-много боеприпасов пообещал Украине госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Вашингтон санкционировал 35-й пакет военной помощи Киеву на $500 млн. Из-за океана планируется отправить боеприпасы для HIMARS, средства противовоздушной обороны и противотанковые системы. Также США намерены поставить Киеву стрелковое оружие, транспортные средства для перевозки тяжелой техники, минометы и ракеты различного назначения.

Фото: Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский полковник в отставке Глен Грант считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время конфликта совершали и до сих пор совершают ошибки, которые влияют на их успехи. По словам военного эксперта, также ошибки приводят к напрасной гибели солдат. Грант, с 2010 года работавший на Украине помощником в делах обороны, заявил, что ВСУ не хватает современной военной культуры, принципом которой является «важность каждой жизни», в самой армии главенствует правило «я — начальник, ты — дурак». Он также рассказал, что украинское военное руководство не имеет четко выраженных границ ответственности, это порой приводит к плачевным последствиям. Кроме того, более квалифицированные части проявляют высокомерие к войскам территориальной обороны, считая их «второсортными». Подготовку бойцов ВСУ Грант сравнил с «хаотичной смесью из советской практики, натовской системы и импровизации». Эксперт указал и на слабое медицинское обеспечение войск. Еще одной важной ошибкой он назвал высокий уровень бюрократии в ВСУ.

В то же время ВСУ продолжают обстреливать российские регионы. Так, украинские артиллеристы обстреляли село Алешковичи Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате нападения повреждена крыша одного из частных домов. Пострадавших нет.

Российские силы в зоне СВО добились некоторых локальных успехов. Как рассказал начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма, военные ВС РФ уничтожили украинский БТР и до 15 солдат на Донецком направлении. Таковы результаты работы расчета ПТРК «Корнет». Бигма добавил, что в районе населенного пункта Водяное разведподразделение первого армейского корпуса с помощью беспилотника выявило БМП противника. Машина была уничтожена вместе с расчетом, использовалась противотанковая управляемая ракета, уточнил начальник пресс-центра. Две иностранные РЛС на Авдеевском направлении разбил расчет батареи РСЗО «Град» артиллерийской бригады Южного военного округа, добавил Бигма.

В США подсчитали, сколько времени займет зачистка территории Украины от мин и других взрывоопасных элементов. По словам и. о. заместителя помощника госсекретаря по программам и операциям в Бюро военно-политических вопросов Карен Чендлер, на это потребуется несколько десятилетий. Киев уже попросил о помощи в разминировании, добавила она, уточнив, что в первую очередь речь идет о сельскохозяйственных землях. По оценкам Госдепа, в настоящее время «загрязнены» взрывоопасными предметами не менее 10% сельскохозяйственных земель Украины.