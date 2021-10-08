Зеленский дошутился до полного тупика

У любых разоблачений всегда есть сверхзадача. Считается, что факт появления в публикациях Pandora Papers полной информации о транзакциях, сделках и финансовых переводах семьи Владимира Зеленского и его ближайшего окружения свидетельствует о явном нежелании Вашингтона видеть действующего украинского президента кандидатом ни на следующих выборах, ни на досрочных. Иначе компромату такой убойной силы просто не позволили бы появиться. Это только идеалисты уверены, что «независимые расследователи» беспристрастны и реально независимы. К примеру, кто видел в прогремевших разоблачениях материалы на близкого Западу Анатолия Чубайса и его ближайших сподвижников?

Понятно, что тут же на арену выходит Петро Порошенко, напоминающий о своих достижениях — томосе об автокефалии и безвизе. А Зеленскому в данной ситуации крыть нечем. Его поездка за океан, несмотря на всю демонстрируемую лояльность, никаких результатов не дала. Её два раза самым унизительным образом переносили, а приехать пришлось как раз в самый разгар каникул конгресса. Встреча с Джо Байденом была заранее регламентирована по времени. И визитёр не был удостоен даже чести совместной пресс-конференции с заокеанским покровителем. А ведь в какой-то момент он надеялся пресечься с Байденом ещё до женевского российско-американского саммита.

Владимир Зеленский, Джо Байден zelenskiy_official/instagram.com

И на другом, натовском фронте тот же итог всех антироссийских усилий. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг дверь в блок как бы держит приоткрытой, но заверяет, что вступление произойдёт явно не завтра. Так что, все заявления Владимира Александровича о том, что украинская армия чуть ли не самая мощная в Европе и что она проходит этап унификации по натовскому образцу, пропали даром.

Понятно, почему у аналитиков своеобразная похвальба Зеленского о том, что украинская внешняя политика исключительно наглая, а значит, по-своему успешная, вызывает только скрытую усмешку.

Ещё одним вариантом для Зеленского зацепиться за обстоятельства является его настойчивая апелляция к Москве с требованием провести его личную встречу с Владимиром Путиным. Более того, Зеленский уверен, что такой контакт глаза в глаза может дать самый неожиданный результат. Он готов пойти на контакт на высшем уровне и в рамках «нормандского формата». В Москве возможности таких переговоров не отрицают. Но понятно, что для Зеленского они на порядок важнее, чем для российского руководства.

По неофициальной информации, в Киеве уже получили варианты документов, которые, по мнению российской стороны, могут быть подписаны в результате саммита. Москва как бы протягивает руку Киеву на своих условиях. Естественно, за скобки должен быть вынесен вопрос принадлежности Крыма, который для России окончательно решён. И в то же время не может быть проигнорирована проблема выполнения Украиной положений Минских соглашений. Вряд ли такой регламент устроит Зеленского, который явно хотел бы использовать саммит для демонстрации своей «наглой политики». Так что и в этом отношении полный тупик.

zelenskiy95/facebook.com

На Украине уже шутят, что, может, у Зеленского теплится в душе надежда физически пересидеть старика Байдена, которому многие прочат отставку ещё до истечения срока его мандата. Однако такая надежда хороший завтрак, но плохой ужин. А пока Зеленский столкнулся с «заговором», организованным против него некогда ближайшим сподвижником, спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. «Заговорщик» уже отставлен. Но, похоже, от президентских выкрутасов устало и его окружение. Скоро некому будет в свите играть короля.