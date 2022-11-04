Зеленский допустил, что США будут медленнее помогать Украине после выборов

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После выборов в Конгресс в США может замедлиться процесс принятия решений в отношении Киева, считает президент Украины Владимир Зеленский. В беседе с El País он подчеркнул, что Соединенные Штаты помогали и будут помогать Украине, а заминка будет носить временный характер. Глава государства добавил, что «не видит никакого риска в плане поддержки Украины американским обществом».

Политические перемены в Соединенных Штатах могут замедлить процесс принятия двусторонних решений, но также ожидалось охлаждение отношений с Италией после прихода к власти ультраправой Джорджии Мелони или с недавними изменениями в правительстве в Соединенном Королевстве. И этого не произошло, — отметил Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь стране в случае победы на ноябрьских выборах. Дипломат назвал несправедливыми заявления о том, что такое может произойти. Он выразил надежду на то, что украинские власти смогут исправить эту ситуацию.

Ранее стало известно, что конгрессмены США хотят до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до $50 млрд. Этих средств должно хватить Киеву на год. С начала спецоперации России Конгресс США голосовал за выделение Киеву помощи на $65 млрд.