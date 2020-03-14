https://static.news.ru/photo/3cd1a41a-659b-11ea-9493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трёх суток. По его словам, затем страна откажется от авиасообщения.

Коронавирус заставил Киев закрыть аэропорты с 17 марта. С 16 марта граница закроется для иностранцев. Им придётся ждать две недели, чтобы попасть на Украину. Об этом Зеленский рассказал в видеообращении, которое транслировал аккаунт офиса президента в Facebook.

Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство. При взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены отдельными нерегулярными рейсами, — добавил глава государства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что второй пациент с коронавирусом умер в Польше. На сегодня в стране выявлено 68 случаев заражения, более 500 человек госпитализированы с подозрением на инфекцию. Умерший лечился около недели, он был в госпитале во Вроцлаве. Ему было 74 года, и он имел тяжёлые осложнения. В частности, пациент испытывал проблемы с дыхательной системой.