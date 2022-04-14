Зеленский: численность ВСУ в Донбассе составляет 44 тыс. человек

В Донбассе на данный момент находится 44 тыс. украинских военных, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC. Он отметил, что регион в скором времени станет центром боевых действий, которые повлияют на ход конфликта в стране.

Донбасс — это центр, я считаю, сегодняшней эскалации, который будет влиять на ход этой войны, — сказал президент.

Сенатор Андрей Климов ранее заявил, что военная операция России на Украине довольно скоро завершится. Россия не собирается её растягивать. Сенатор пояснил, что военная фаза завершится, когда Украина станет безопасной для России и всего мира и будет установлено, что происходит в биолабораториях на её территории, и обеспечена безопасность ядерных объектов. При этом конкретных сроков он не назвал.

Ранее сроки окончания спецоперации спрогнозировал политолог Александр Перенджиев. Он предположил, что боевые действия могут продлиться до середины мая.