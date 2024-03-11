Зеленский анонсировал визит Макрона на Украину

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Украинский президент Владимир Зеленский в соцсети Twitter (Х) раскрыл подробности продолжительного телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. По его словам, стороны обсудили визит политика на Украину.

Мы обсудили текущую боевую обстановку и недавнюю международную Парижскую конференцию в поддержку Украины. <...> Также мы обменялись мнениями о предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время, — написал Зеленский.

Ранее президент Франции заявил, что участники конференции НАТО обсуждали возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу не удалось. Тем не менее, Макрон не исключил такого развития событий с течением времени.

После этого министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину. В свою очередь канцлер Олаф Шольц отметил, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Он также подчеркнул, что Берлин не намерен поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Эммануэль Макрон также сообщал, что руководство Франции создает альянс внутри НАТО, собирая страны, которые готовы отправить войска на Украину. Французский президент пообещал сделать все, чтобы Россия «не выиграла эту войну». По словам Макрона, в ЕС будет создана «девятая коалиция для глубоких ударов» — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.