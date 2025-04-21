Зеленский анонсировал новые переговоры по урегулированию конфликта Зеленский сообщил о переговорах по Украине 23 апреля в Лондоне

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

В среду, 23 апреля, в Лондоне пройдут переговоры по ситуации на Украине, рассказал президент страны Владимир Зеленский. В частности, Киев будет добиваться безоговорочного прекращения огня. О грядущей встрече он объявил в соцсети X после телефонного разговора с британским премьером Киром Стармером.

Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты, — написал Зеленский.

В состав украинской делегации войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Где именно пройдет встреча — не сообщается.

До этого военный эксперт полковник Михаил Тимошенко предположил, что Владимир Зеленский использовал пасхальное перемирие для ротации украинских войск и попытки вторжения в Белгородскую область. По его словам, вместо соблюдения режима прекращения огня ВСУ продолжили обстрелы и переброску вооружений.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва положительно относится к любым мирным инициативам и рассчитывает, что Киев будет относиться так же. Об этом глава государства заявил после вручения премии «Служение» на полях муниципального форума в Национальном центре «Россия».