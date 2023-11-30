Зеленская наряду с Бейонсе попала в список самых влиятельных женщин года FT включила в список влиятельных женщин Марго Робби, Бейонсе и Елену Зеленскую

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елена Зеленская

Актриса Марго Робби, певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вошли в список 25 самых влиятельных женщин года по версии британской газеты Financial Times. Также в рейтинг включили первую леди Украины Елену Зеленскую.

Среди других выдающихся женщин 2023 года иранская правозащитница Наргес Мохаммади, директор по технологиям компании OpenAI Мира Мурати, американская теннисистка Коко Гауфф, футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо, а также участницы корейской поп-группы Aespa.

Каждой из персоналий был посвящен комментарий от другой известной личности. Так, текст о Зеленской написала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Как и ее муж, Зеленская стала глобальным символом устойчивости. Ее лидерство в решении проблем психического здоровья украинцев во время войны имеет жизненно важное значение, — отметила Каллас.

Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что слухи, будто президент Украины Владимир Зеленский может уступить кресло главы государства своей супруге Елене, скорее всего, беспочвенны. Он напомнил, что женщина непопулярна в народе и «внешние управляющие» не станут рисковать.

До этого сама Зеленская усомнилась, что ее муж Владимир Зеленский будет переизбираться на пост украинского лидера. Она отметила, что решение об участии в выборах Зеленский примет в зависимости от желания украинского общества.