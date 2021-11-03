«Зекатастрофа»: депутаты Рады устроили демарш во время речи Зеленского

Депутаты от партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко во время выступления в парламенте президента Владимира Зеленского устроили демарш. Глава государства должен был объявить кандидата на пост министра обороны, пишет РИА Новости.
Во время речи президента государства депутаты от оппозиционной партии
Зато депутаты от провластной «Слуги народа» призвали спикера Рады наказать участников демарша. Они отметили, что своим поведением политики от Порошенко нарушили регламент, а потому должны подвергнуться дисциплинарной ответственности.
Ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявила о незаконной слежке за политиком. Её члены считают, что организовал её действующий глава государства Владимир Зеленский.