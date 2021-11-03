«Зекатастрофа»: депутаты Рады устроили демарш во время речи Зеленского

Депутаты от партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко во время выступления в парламенте президента Владимира Зеленского устроили демарш. Глава государства должен был объявить кандидата на пост министра обороны, пишет РИА Новости.

Во время речи президента государства депутаты от оппозиционной партии подняли плакаты с надписями: «Зеофшор. Верни $40 млн, которые украл с Коломойским», «Зекатастрофа. Дай Украине кислород», «Зе, почему слил операцию вагнеровцев?». Как отреагировал на такую акцию сам Зеленский — не уточняется.

Зато депутаты от провластной «Слуги народа» призвали спикера Рады наказать участников демарша. Они отметили, что своим поведением политики от Порошенко нарушили регламент, а потому должны подвергнуться дисциплинарной ответственности.

Ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявила о незаконной слежке за политиком. Её члены считают, что организовал её действующий глава государства Владимир Зеленский.