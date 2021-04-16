Die Zeit: Байден выбрал «третий путь» в отношениях с Москвой

https://static.news.ru/photo/cd1ceb6e-9fb6-11eb-9664-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Andrew Harrer - Pool Via Cnp/Global Look Press

Президент США Джо Байден одновременно стремится к налаживанию взаимоотношений с Россией и вводит санкции в отношении неё. По мнению журналиста немецкой газеты Die Zeit Михаэля Тумана, американский лидер, по всей видимости, выбрал третий путь в отношениях с Москвой.

Введение новых ограничений демонстрирует «жёсткую политику», которую Байден обещал проводить в отношениях с Россией, но в то же время он предлагает провести российскому коллеге Владимиру Путину совместный саммит, что может говорить о стремлении Байдена к диалогу.

С санкциями Джо Байден демонстрирует явный отказ от своего предшественника Дональда Трампа, но не от себя самого и своего предложения поговорить. <...> Таким образом, Байден указывает возможный третий путь в отношениях с Россией, — говорится в колонке немецкого издания.

Штаты ввели новые ограничительные меры против Москвы 15 апреля. Согласно документу, обнародованному на сайте Белого дома, США высылают десять российских дипломатов. Кроме того, США запрещают американским фирмам заниматься прямым приобретением российских долговых обязательства, выпущенных ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Как сообщал NEWS.ru, 13 апреля Владимир Путин и Джо Байден провели второй телефонный разговор после вступления главы Белого дома в должность. Американский лидер предложил российскому лидеру провести в ближайшие месяцы встречу в третьей стране. При этом через некоторое время в США заявили, что не изменят планов по оказанию давления на Россию.