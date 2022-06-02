Здравствуй, оружие: НАТО поставит Киеву ракеты, способные достичь России США и Германия после долгих колебаний все же решили предоставить Украине дальнобойные вооружения

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

HIMARS 3

То, о чем несколько месяцев Киев упрашивал страны НАТО, обретает реальные черты: США и Германия все-таки решили перейти от словесной поддержки Украины к реальным шагам. Эти шаги подразумевают поставки Вооруженным силам Украины современных (по крайней мере более современных, чем те, которыми ВСУ обладают сегодня) вооружений, которые могут поменять расстановку сил. Но, что важнее, этот прецедент станет первым за всю историю НАТО, когда военные ресурсы Альянса будут задействованы напрямую против российской армии, а не против «прокси» Москвы, как это было, например, во Вьетнаме. В результате локальный конфликт грозит выйти из-под контроля всех сторон.

Вооружения, которые с конца февраля выпрашивал президент Украины Владимир Зеленский у Североатлантического блока, могут превратить украинскую армию в реального противника Вооруженных сил РФ. Это, среди прочего, и служило главным камнем преткновения для западных стран, почему они то обнадеживали Киев, то отгребали обратно. Одно дело — душить Россию санкциями, экономической блокадой и политической изоляцией, и совсем другое — если оружие с табличкой Made in USA начнет уничтожать российскую боевую технику и военнослужащих. Это то, чего в западных столицах боятся как огня: прямой конфронтации между РФ и НАТО.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Спецоперация России на Украине

За такую нерешительность НАТО критиковали не только в Киеве, но и зачастую внутри стран, входящих в Блок. Больше всего доставалось лидерам самых сильных держав по обе стороны Атлантики — президенту США Джо Байдену и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Последний постоянно находился под градом критики из-за осторожной линии, которую Шольц не переходит, чтобы не втянуть Берлин в конфликт с Москвой. Накануне на слушаниях в бундестаге глава христианских демократов Фридрих Мерц заподозрил канцлера в наличии «двойной повестки» и чуть ли не тайном сговоре с Москвой.

Что вы от нас скрываете, господин канцлер? Вы 80 минут разговариваете с российским президентом, а на следующий день спикер украинского парламента приезжает в Берлин, а вы отказываетесь назначить ему встречу. Господин канцлер, чем вы тут вообще занимаетесь? — вопрошал Мерц.

Разумеется, глава немецкого правительства назвал эти обвинения чушью.

В результате вода проточила камень: Вашингтон и Берлин объявили, что передадут Киеву как оборонительные, так и наступательные вооружения.

К первым относятся германские комплексы ПВО (ракеты плюс радары) модели IRIS-T.

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press IRIS-T — ракета класса «воздух — воздух» малой дальности

Вторые включают американские мобильные высокоточные системы залпового огня М-142 HIMARS, предназначенные для подавления артиллерийских установок противника (они же могут использоваться против танков и любых других наземных целей). Их будет отправлено на Украину четыре единицы. По словам замминистра обороны США Колина Кала, они уже находятся в Европе.

Фото: AFLO/Global Look Press HIMARS 3

Поставка этих американских «катюш» является частью программы помощи США Украине, на которую американцы выделили $700 млн. В этот пакет также входит поставка вертолетов, ПТУРСов Javelin, бронетранспортеров и запасных частей к ним и прочего военного снаряжения.

Последнее решение США и ФРГ по вооружению украинской армии не означает, что западные союзники ранее сидели сложа руки. На начало мая Германия поставила на Украину порядка 100 пулеметов, 100 тысяч ручных гранат, 2000 мин, более 16 миллионов патронов разных калибров.

В свою очередь американцы предоставили ВСУ 1400 ПТУРСов Javelin, 90 гаубиц M777, 200 БТР, 183 тысячи патронов. Но всё это было оружие ближнего боя, не решавшее стратегических боевых задач.

Фото: US Army Противотанковая управляемая ракета Javelin

Дальность стрельбы обещанных Киеву систем может лишить российскую артиллерию преимущества вести огонь с расстояния, недосягаемого для имеющихся у ВСУ средств поражения. До сих пор у украинцев имелись только портативные ракеты «земля — воздух» Stinger, эффективные против низколетящих целей, но совершенно неспособные достать авиацию на высоких эшелонах (война в Афганистане это показала на практике).

Освоив американские системы, украинские артиллеристы в теории получают возможность наносить удары по территории России: дальнобойность американских ракет М-142 составляет 80 км (а, к примеру, от Харькова до Белгорода по прямой — 70 км). Для сравнения, гаубицы М777 имеют дальность стрельбы только 30 км.

Фото: US Army Американская полевая буксируемая гаубица калибра 155 — M777

Киев просил Пентагон снабдить ВСУ ракетами с дальностью полета 300 км (что позволило бы держать под прицелом Брянск, Калугу, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону и уже упомянутый Белгород), но США на такой радикальный шаг не пошли, во всяком случае на данный момент.

В администрации президента Украины заявили, что после того как американское и немецкое оружие поступит в распоряжение ВСУ, в противостоянии с Россией наступит коренной перелом.

Мы теперь выиграем эту войну, — весьма самоуверенно объявил в четверг глава АП Андрей Ермак.

Ермак не уточнил, какое положение на фронте он счел бы победой: остановку российских войск на сегодняшних позициях или возврат их на рубежи по положению на 24 февраля.

При этом представитель Киева явно торопит события: чтобы обещанные вооружения физически прибыли на Украину, понадобится около трех недель, и еще несколько недель для того, чтобы украинские боевые расчеты обучились этой техникой пользоваться. То, что ВСУ не всегда в ладах даже с советской техникой, показала трагедия над Черным морем в 2001 году, когда украинская ракета С-200 сбила российский пассажирский Ту-154.

Если хотя бы одна ракета Made in USA перелетит через российскую границу, это станет первым с 1944 года случаем, когда иностранный военный объект (не самолет-шпион, а именно боеголовка) окажется на территории России. Из-за этого в НАТО так нервничают: Альянсу требуется пройти по канату над пропастью, каковая обязательно разверзнется, если в Москве сочтут какой-либо инцидент фактическим объявлением ей войны. А в Москве уже обвиняли НАТО в том, что Альянс подливает масла в огонь. История вооруженных конфликтов показывает, что их эскалация часто выходит из-под контроля воюющих сторон, которые даже желая того, не могут загнать этого джинна обратно в бутылку.

Фото: Shutterstock Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Пентагон поэтому взял с Киева слово, что ни одна американская ракета, запущенная с украинской территории, не улетит в Россию. Но слишком жестко контролировать данное им слово США тоже не намерены.

Мы обеспокоены возможной эскалацией, но все же не хотим устанавливать какие-то географические ограничения или иначе сильно связывать им (украинцам. — NEWS.ru) руки при использовании наших поставок, — заявил агентству Reuters анонимный представитель Пентагона.

Такой двусмысленный подход может провоцировать Киев — не в последнюю очередь по той причине, что во время боевых действий понимание, где своя территория, где чужая, меняется как прогноз погоды.

В Кремле 2 июня заявили, что не верят украинским обещаниям вести войну только на своей территории. Но, как сказал NEWS.ru военный политолог Константин Сивков, украинцев сдерживает от нанесения ударов по территории России далеко не их данное американцам честное слово.

В любой войне есть определенные красные линии, которые стороны не решаются переходить даже в самом ожесточенном сражении. В ходе российской спецоперации число этих красных линий колоссально. ВСУ и сегодня имеют системы, способные достичь российской территории, — «Точка-У», «Ураган», да те же М777. Они не обстреливают цели через границу, потому что знают: если красную линию перейдут они, Россия ответит тем же. Если бы российское руководство не признавало этих красных линий, наши войска стояли бы на границе с Польшей через две недели после начала спецоперации. Константин Сивков президент Академии геополитических проблем

Фото: DPR Press Service /via Global Look Press По жилому кварталу Донецка была запущена тактическая ракета «Точка-У»

Дело здесь не только в том, что верить обещаниям военного противника глупо. Ситуация осложняется тем, что ряд территорий, которые Россия считает своими (или которым она собирается дать статус своих — Херсонская область, ДНР, ЛНР), не говоря уже про Крым, Украина воспринимает как временно оккупированные, и поэтому вести там боевые действия с точки зрения Киева абсолютно легитимно. Удар по разместившимся на любой из этих территорий российским целям власти Украины не будут считать нарушением данного Пентагону обещания. А вот как на это посмотрят в Москве — совсем другое дело.