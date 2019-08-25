https://static.news.ru/photo/dd20e934-c722-11e9-95e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

В ЦИК Абхазии пока не поступило ни одной жалобы на нарушения на проходящих в стране выборах президента.

Об этом сообщил глава комиссии Тамаз Гогия. По его словам, любое заявление, как и любое требование будет рассмотрено.

Официальных заявлений о нарушениях пока нет, — заявил он.

25 августа в Абхазии проходят выборы главы государства. На должность претендует девять кандидатов, в том числе действующий абхазский лидер Рауль Хаджимба. Конкуренцию ему составляют в том числе экс-глава СГБ Астамур Тарба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.

Ранее News.ru писал о том, что явка избирателей на выборах президента Абхазии по состоянию на 12:00 мск составила чуть более 19%. Всего в республике работают 152 избирательных участка.