Данные США о потерях ВСУ разошлись с заявлением Зеленского NYT: США оценивали потери ВСУ в 70 тысяч человек, а Зеленский сказал о 31 тысяче

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

На пресс-конференции в Киеве 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала СВО погибла 31 тысяча военнослужащих ВСУ, но сведения США резко отличаются от приведенных им данных, написала журналистка издания The New York Times Карлотта Галл. По ее информации, еще летом 2023 года Вашингтон оценивал потери армии Украины в 70 тысяч человек.

Она добавила, что не может провести независимую проверку слов Зеленского, впервые публично озвучившего число погибших в ходе конфликта с Россией. Он также отказался назвать количество раненых и пропавших без вести, чтобы не позволить Москве оценить численность ВСУ. При этом Вашингтон сообщал, что восполнимые потери Киева оцениваются в 100–120 тысяч человек.

Пытаясь продемонстрировать оптимизм, правительство Украины собрало министров и высокопоставленных чиновников на конференцию в Киеве в воскресенье, чтобы обнародовать планы на будущее, поскольку страна вступает в третий год СВО, — объяснила Карлотта Галл.

Украинские военные лидеры признают затяжной характер конфликта с Россией и требуют увеличить численность армии, чтобы компенсировать потери на поле боя, продолжила журналистка. Законопроект о мобилизации, который может подготовить почву для масштабного призыва до 500 тысяч солдат, в настоящее время проходит обсуждение в украинском парламенте. Но многие на Украине опасаются, что массовая мобилизация может усилить социальную напряженность, констатировала Галл.

На пресс-конференции «Украина. 2024 год» Зеленский подчеркнул, что ВСУ могут потерять еще больше территорий, хотя со стратегической точки зрения важны не столько территории, сколько жизни военнослужащих.