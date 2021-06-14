В Совфеде не считают НАТО самостоятельным, но готовы к встречным шагам

https://static.news.ru/photo/3fe9c52a-ccfa-11eb-ad11-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Своим заявлением о стремлении к диалогу с Россией в НАТО продемонстрировали, что у Альянса нет собственной позиции. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков.

По его словам, НАТО является лишь приложением к США. Эксперт уверен, что приближающаяся встреча российского и американского лидеров — единственное основание для попытки наладить отношения.

Мне кажется, у организации, подобной НАТО, должна быть собственная позиция, основывающаяся на их целях и задачах, а они реагируют сиюминутно на разные события. Это их не красит, — пояснил Бабаков.

При этом член комитета Совфеда отметил, что Россия всегда приветствует конструктивный диалог с учётом мнения всех сторон. Он подчеркнул, что если генсек НАТО Йенс Столтенберг имел в виду такую коммуникацию, то никто этому не будет мешать — подобные шаги Россия всегда готова поддерживать.

Дай бог, чтобы эта инициатива не канула в Лету после встречи двух президентов, — заключил Бабаков.

Напомним, встреча российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится в Женеве 16 июня.

Ранее Столтенберг заявил, что Альянс будет стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявления слабости. Он также добавил, что Альянс приветствует встречу Байдена и Путина.