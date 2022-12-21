Заявление сестры Ким Чен Ына о мощи ракет назвали предупреждением для США Политолог Губин назвал заявление сестры Ким Чен Ына о мощи ракет предупреждением для США

Фото: JORGE SILVA / POOL/TASS

Ким Ё Чжон

Заявление сестры лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон о мощи оружия страны было адресовано США и их союзникам, заявил Lenta.Ru доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин. По его словам, такого рода заявления КНДР не являются случайными и выражают официальное мнение государства, которое строит военную доктрину исключительно в оборонительном ключе.

В сентябре этого года КНДР объявило о том, что считает себя ядерной державой, и был принят соответствующий закон, но ядерное оружие рассматривается Северной Кореей исключительно как средство сдерживания потенциальной агрессии, прежде всего со стороны США и их союзников в лице Японии, — сообщил Губин.

Он также предположил, что слова Ким Ё Чжон могли быть адресованы в том числе и Южной Корее, где в последнее время говорят о возможности военного пути соединения с КНДР.

Ранее Ким Ё Чжон намекнула, что Пхеньян в ближайшее время может провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты на большую дальность, чтобы продемонстрировать технологию защиты боеголовки от перегрева при повторном входе в атмосферу. По ее словам, это решение станет ответом на критику со стороны Запада.