Заявление ООН об отсутствии доступа в Крым на полуострове назвали ложью

https://static.news.ru/photo/58b3dd1e-4a52-11eb-839a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Заявление Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о невозможности для её миссии попасть в Крым является беспрецедентной ложью. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Так депутат отреагировал на слова официального представителя УВКПЧ Лиз Троссел, которая «закрытостью» Крыма объяснила невозможность оценить ситуацию на полуострове с питьевой водой.

ООН своей беспрецедентной ложью полностью себя дискредитирует. Мы многократно приглашали миссию ООН посетить Крым, однако в ответ слышали лишь отговорки. Полуостров открыт для всех, об этом говорит огромное количество побывавших иностранных делегаций, — пояснил Гемпель в беседе с РИА Новости.

Депутат добавил, что в Крыму готовы принять миссию ООН после согласования её визита с российским МИД. Пока же в УВКПЧ «продолжают закрывать глаза» на то, что Украина лишает полуостров воды, нарушая права человека и международные нормы права «с особым цинизмом», подчеркнул Гемпель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вопрос водоснабжения Севастополя практически решён. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, определённый запас гарантированно будет сделан, чтобы у города не было проблем с водой. По Крыму ситуация несколько сложнее. Пока там основная ставка сделана на бурение, отметил вице-премьер.