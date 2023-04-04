«Заявка на столе, мы просто игнорируем»: дипломат о членстве Украины в НАТО FT: НАТО сейчас не может предложить членство Украине

Фото: president.gov.ua

НАТО не может предложить Украине членство в Альянсе в ближайшее время, ее заявку на вступление пока игнорируют, сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов стран блока. Это все сильнее раздражает украинских чиновников. Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что ждет надежных гарантий в ответ на стремление страны вступить в НАТО.

Заявка лежит на столе, и мы просто игнорируем ее. Членство сейчас не может быть вариантом. Но мы можем предпринять конкретные действия, чтобы показать, что мы верим в это в долгосрочной перспективе, — рассказал один из дипломатов.

Другой собеседник заверил, что можно говорить о «более тесных отношениях» НАТО и Украины.

Сегодня министры иностранных дел стран НАТО примут в состав блока Финляндию и обсудят многолетнюю программу поддержки Украины. По данным журналистов, они могут рассмотреть альтернативы членству страны в Альянсе.

В ответ на вступление Финляндии в НАТО Россия займется укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях, заявил накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, в случае наращивания сил Альянса на территории соседней страны Россия предпримет дополнительные шаги в целях безопасности.