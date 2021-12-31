Заявка на прокачку газа через Украину в Словакию снизилась почти на 41%

Запрос на транзит газа через Украину в Словакию в субботу 1 января упал на 40,9% по сравнению с заявкой от 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Так, если 31 декабря 2021 года соответствующая заявка была 83,78 млн куб. м, то на 1 января 2022 года она составляет 49,55 млн куб. м, — отмечает «Интерфакс».

Сегодня также стало известно, что поток газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию с 1 января нового года так и не начался, несмотря на заявления «Газпрома» о готовности начать поставки. При этом реверсные поставки в Польшу увеличились в четыре раза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчёркивал, что прекращение транспортировки газа в Германию не связано с политикой, а является исключительно коммерческим вопросом.

В конце 2021 года биржевая цена газа в ходе торгов опустилась ниже $800 за 1000 куб. м впервые с 1 ноября.