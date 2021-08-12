Заявка на пацифизм: Пашинян создал эффект неожиданности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал серию примирительных заявлений в контексте трений с Азербайджаном. Высказывания, которые прозвучали на заседании правительства, выглядели неожиданно в свете продолжающихся пограничных столкновений. Глава кабмина выступил за возобновление переговоров с соседями и подчеркнул, что «преодоление враждебности может и должно стать ключевым компонентом региональной повестки». Однако в экспертной среде отмечают: сохранение пограничных инцидентов, как и выдвижение предварительных условий для диалога, не даёт надежды на реализуемость идей Пашиняна.

Пашинян высказался за возобновление переговоров с Азербайджаном по урегулированию ситуации вокруг Карабаха: соответствующих предложений Ереван, с его слов, ждёт от Минской группы ОБСЕ.

Хочу подчеркнуть, что Армения готова участвовать в переговорах как на высоком, так и на самом высочайшем уровнях, — заметил премьер.

Глава правительства выразил уверенность, что «преодоление враждебности может и должно стать ключевым компонентом» той повестки Еревана, которая касается региона. Он посетовал, что «некоторые силы пытаются исказить намерения» армянской стороны, заявляя, что страна форсирует реформу вооружённых сил (ВС) специально для проведения агрессивной политики против соседей. Но Пашинян уверил, что развитие национальной армии развивается «не для агрессии, а для защиты от агрессии».

Помимо этого, глава правительства проинформировал, что Ереван намерен восстановить работу трёхсторонней комиссии (Россия, Азербайджан, Армения) на уровне вице-премьеров, которая занимается разблокировкой региональных коммуникаций. Её функционирование было заморожено из-за накала ситуации на азербайджано-армянской границе.

Думаю, вопрос открытия региональных коммуникаций можно быстро решить, — также предположил армянский премьер.

По его словам, Ереван должен быть более активным «с точки зрения реализации новых экономических и коммуникационных возможностей в регионе».

Никол Пашинян primeminister.am

Пацифистская риторика прозвучала довольно неожиданно на фоне продолжающихся вооружённых столкновений на рубежах двух государств. Ответственность за стычки стороны неизменно возлагают друг на друга.

За день до выступления Пашиняна МИД Армении обвинил Баку в попытках расшатать региональную безопасность, указав на невыполнение пунктов ноябрьского заявления лидеров России, Азербайджана и Армении.

В настоящее время азербайджанская сторона также пытается занять новые позиции в различных частях линии соприкосновения, нанося удары по армянским позициям с использованием различного вооружения, в том числе беспилотников, — говорится в заявлении МИД Армении.

В Баку выступают со встречными претензиями. Накануне Министерство обороны Азербайджана обвинило соседей в компрометировании трёхстороннего заявления, указав на попытки армянской стороны сформировать «новые военные посты близ населённых пунктов Мухтаркенд, Шушакенд, а также в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов, где временно размещены российские миротворцы».

Безусловно, высказывания Пашиняна могут свидетельствовать о том, что работа трёхсторонней комиссии на уровне вице-премьеров в ближайшее время будет восстановлена, однако общая ситуация на местах не даёт надежды на то, что упомянутое им углубление связей между соседями возможно. Для заключения мирного договора не создана нужная база.

Комментируя NEWS.ru высказывания Пашиняна, директор базирующегося в Ереване Центра региональных исследований (RSC) Ричард Гирагосян заявил, что слова премьера не выглядят чем-то экстраординарным: послевоенная дипломатия Армении основана на необходимости превращения ноябрьского соглашения в более прочную базу.

Тем не менее не может быть никаких предварительных условий для подобного возврата к дипломатии, а вторжения и нарушения со стороны Азербайджана в приграничных районах Армении мало способствуют созданию обстановки, располагающей к миру, и эти действия являются прямым нарушением условий выработанного Россией соглашения. Ричард Гирагосян директор Центра региональных исследований (Ереван) директор Центра региональных исследований (Ереван)

Именно этот последний момент, с точки зрения аналитика, является наиболее важным в плане тайминга: недавно в Армению нанёс визит высокопоставленный представитель ОДКБ, а до этого Москву посетила армянская военная делегация.

В разговоре с NEWS.ru эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы выразил сомнение в том, что высказывания Пашиняна являются индикатором смены общей политический линии.

Не думаю, что сегодняшняя политика правительства Армении изменится по вопросу Карабаха. Для Армении сейчас важен вопрос его статуса, и каким-то образом она считает важным инициировать переговоры по этому вопросу. Таким образом она хотела бы выйти из геополитической изоляции на евразийском пространстве. Орхан Гафарлы эксперт Центра политических исследований в Анкаре эксперт Центра политических исследований в Анкаре

Сам переговорный процесс, по словам аналитика, осложнён: Азербайджан слишком тревожат те вещи, которые происходят сейчас на границе. В связи с этим Гафарлы ставит под сомнение реализуемость высказанных Пашиняном инициатив. По словам собеседника NEWS.ru, даже в вопросе подготовки полноценного мирного договора между странами нет никаких конкретных результатов.