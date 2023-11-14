Завтра США и Китай попытаются по-серьезному начать делить мир

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин и Джо Байден

Семь лет китайские лидеры не были в США, более года президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин не могли договориться о личной встрече. Не просто так Си Цзиньпин проигнорировал даже саммит G20. И вот завтра на полях проходящей в Сан-Франциско сессии АТЭС историческое рукопожатие может состояться.

Сами переговоры по своему характеру напомнят классический айсберг. В публичном пространстве — вежливые улыбки и заверения в заинтересованности в развитии всестороннего сотрудничества. А за кулисами — жесткий торг, с пониманием, что есть уже непреодолимые противоречия. США не готовы отказаться от роли мирового жандарма, устанавливающего правила, Китай видит себя в качестве лидера Глобального Юга.

Акт большой игры

Конечно, результаты возможных американо-китайских договоренностей проявятся не сразу, оставив остальному миру немалое пространство для гаданий и предположений. Притом что сейчас ни одной из стран не надо нагнетать атмосферу противостояния. Китай сталкивается с признаками экономической депрессии, у Байдена на носу президентская кампания и серьезные внешнеполитические провалы. Иными словами, сам ход контактов и публично объявленные решения должны позволить и председателю Си, и президенту Байдену говорить о личном успехе и серьезном прорыве.

И ближайшее событие, способное стать основой эффективности достигнутых договоренностей, это январские президентские выборы на Тайване. Острове, который остается главным американо-китайским раздражителем. Китай хотел бы получить твердые заверения от Вашингтона в том, что американцы не будут активно вмешиваться в островные выборы. Для Пекина мирное воссоединение с Тайванем может начаться с возвращения там к власти гоминдановцев, настроенных на вариант присоединения в Большому Китаю по сценарию Гонконга.

Джо Байден после тупика его украинской политики и неконтролируемого обострения на Ближнем Востоке не может сейчас пойти еще и на конфликт вокруг Тайваня. Но вот его республиканские оппоненты не скрывают, что видят именно в Поднебесной своего главного стратегического противника. И если возникнет ощущение, что если Байден прогнется под Китай, то обструкция в нижней палате конгресса ему гарантирована.

Сумеет ли Байден, не споткнувшись, удачно сманеврировать и пройти через такое угольное ушко? Большой вопрос.

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press Си Цзиньпин и Джо Байден

Ловушка для Си

Для Китая крайне важно, чтобы в день переговоров не случилось какого-то кровавого обострения в той же Палестине, что могло бы трактоваться как санкционирование катастрофы председателем Си. А то в 2017 году Дональд Трамп поведал Си Цзиньпину о своей атаке против Сирии прямо за обедом, данном в честь китайского гостя. Поэтому, видимо, и в этом плане китайская сторона добилась каких-то гарантий. Не исключаю, что и на нашем фронте с украинскими силами в этот день тоже будет затишье.

Но это не снимает проблемы роста озабоченности Пекина по поводу все более агрессивного присутствия США в районе Южно-Китайского моря. Да и появление в регионе нового военного союза АUKUS, эдакой адаптации НАТО для Азии, это прямой вызов стратегическим китайским интересам. И никакой компромисс в сфере торгово-экономических отношений и даже публичные заверения в отказе от всех форм торговых войн этих противоречий не разрешат. И вот тут в качестве незримого третьего участника переговоров и может возникнуть Россия.

Где поставить запятую

Американские аналитики давно предупреждают своих государственных вождей, что излишнее давление на Россию подтолкнет ее в китайские объятья. А военно-политический союз двух стран — страшный сон вашингтонских мыслителей. С другой стороны, и Пекину постоянно дают понять, что его экономическое процветание может быть поставлено под вопрос в случае тесных контактов и технологических обменов с Москвой. Словом, сотрудничать нельзя конфликтовать. Поставьте запятую по выбору.

Однако китайцы — мастера политических интриг с многовековой историей. Ведь не просто так в Пекине в процессе подготовки встречи Байдена и Си срочно и немотивированно снимают министра обороны Ли Шанфу. А ведь он был известен своей пророссийском позицией и находился по этой причине под персональными американскими санкциями. Казалось бы, значимый жест в адрес США.

Но буквально накануне самого саммита в Москву прилетает и даже встречается с Владимиром Путиным заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. Создается ситуация, которая при желании может быть повернута Пекином в зависимости от результатов переговоров с Байденом.

Но тут важно, чтобы наша страна не оказалась, по словам известного киноразведчика, в положении «болвана в старом польском преферансе».

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