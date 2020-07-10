Заводы Ford в США могут быть остановлены из-за карантина в Мексике

https://static.news.ru/photo/c4ff9cbe-c2b3-11ea-878c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/Global Look Press

Предприятия Ford Motor Co в США могут временно остановить производство из-за нехватки автомобильных компонентов после введения карантинных мер в мексиканском штате Чиуауа.

Местные власти на 50% ограничили количество сотрудников, которые могут одновременно находиться на предприятиях этого штата. В Чиуауа расположены несколько поставщиков компании, а также завод по производству двигателей для пикапов пикапов F-series и внедорожников Escape.

При работе наших заводов в США на 100 % это не может продолжаться долго. Хотя мы не ожидаем влияния на наше производство на следующей неделе, мы продолжаем работать с представителями властей, чтобы найти способы безопасного и конструктивного возобновления производства, — заявил Кумар Галхотра, который возглавляет североамериканское подразделение компании Ford.

О проблемах Ford Motor Co стало известно в ходе онлайн-конференции Atlantic Council, на которой посол США в Мексике Кристофер Ландау заявил о нехватке запчастей на предприятиях автомобильного гиганта.

Они говорят, что им придётся начать закрывать заводы в США на следующей неделе, если они не решат проблему, — заявил дипломат, ссылаясь на разговор с руководством предприятия.

Президент мексиканской ассоциации производителей автозапчастей National Autoparts Industry Оскар Албин заявил, что дефицит деталей для заводов США стал реальной проблемой. По его словам, уровень производства запчастей для автомобильной промышленности США и Мексики является недостаточным.

Вице-президент Центра автомобильных исследований в Мичигане Кристин Джичек заявила, что проблемы с работой завода по производству двигателей в Чиуауа негативно скажутся на продажах в компании. Она подчеркнула, что пикапы Ford пользуются большим спросом, несмотря на пандемию, пишет Financial Times.

Ранее главный специалист по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи заявил, что мир находится в самом начале пандемии коронавируса. Он убеждён, что после снятия ограничений властями государств число заболевших продолжит расти. Об этом писал NEWS.ru.