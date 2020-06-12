Завод по производству вакцин от коронавируса построят в Казахстане

Строительство завода по производству вакцин, в том числе против коронавируса, началось в Жамбылской области Казахстана. Закончить работы планируется в декабре 2020 года.
Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту, в том числе вакцину против коронавирусной инфекции. В настоящее время кандидатная вакцина казахстанского НИИ включена в список ВОЗ и успешно проходит доклинические испытания, — говорится в сообщении пресс-служба правительства республики.
Предполагается, что завод будет ежегодно производить до 60 млн доз биофармацевтических препаратов.
Как писал NEWS.ru, Оксфордcкий университет совместно с итальянской компанией Irbm могут представить первую вакцину от COVID-19 уже этой осенью или зимой.
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