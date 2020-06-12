Завод по производству вакцин от коронавируса построят в Казахстане

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МИД Румынии вызвал российского посла в связи с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о Национальной стратегии обороны республики. В ней говорится о России как о враждебном государстве. По мнению Захаровой, Бухарест будет использовать этот документ для усиления позиций НАТО в Чёрном море.

Госсекретарь по стратегическим вопросам Дан Некулэеску заявил послу Валерию Кузьмину, что упоминание России в Стратегии не должно вызывать удивления у Москвы. Это является следствием известного поведения российской стороны в регионе....