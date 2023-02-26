«Заткнитесь уже»: журналист в США жестко ответил коллегам из-за Украины Журналист Бекер: США не отправят своих детей воевать за коррумпированную Украину

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший обозреватель американского телеканала Fox News Кайл Бекер на своей странице в Twitter обратился к своим коллегам в медиа с призывом говорить правду о конфликте на Украине или «заткнуться». Он подчеркнул, что США не отправляют «своих сыновей и дочерей» умирать за политику «коррумпированной недемократической Украины» без доказательств. По его словам, американские СМИ вводят людей в заблуждение.

Предоставьте свидетельства или заткнитесь уже наконец. Мы не отправляем своих сыновей и дочерей умирать за политику коррумпированной недемократической страны без доказательств, — написал Бекер.

Он подчеркнул, что не отрицает сам факт конфликта, но призывает приводить доказательства своим утверждениям. Он привел в пример статьи New York Times, в которых указывались якобы успехи ВСУ на востоке. По его словам, журналисты лучше освещали события Вьетнамской войны, несмотря на технологические ограничения по сравнению с нынешними возможностями.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство французскому журналисту Адриану Боке, который освещает события в Донбассе, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. В январе журналист подал заявление на предоставление российского гражданства, чтобы обезопасить себя и свою дочь.