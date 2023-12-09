Засуха и хуситы могут оставить весь мир без подарков на Новый год FT: доставка товаров через Панамский и Суэцкий каналы может сорваться

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Доставка товаров через Панамский и Суэцкий каналы перед католическим Рождеством может быть нарушена по всему миру, пишет Financial Times. Виной тому засуха, приведшая к падению уровня воды, и йеменские хуситы, грозящие нападением на суда.

Есть товары, которые просто не успеют прибыть к этому Рождеству, — заявил гендиректор Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе.

Форджионе, возглавляющий организацию, которая представляет интересы британских импортеров, отметил, что из-за ситуации в Панамском канале могут задержаться поставки бытовой электроники, в том числе техники Apple. Есть проблемы и с закупками рождественских украшений.