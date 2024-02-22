Застрявшие в порту Мозамбика российские моряки вернулись на Родину Генпрокуратура вернула домой застрявших в Мозамбике российских моряков

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Российские моряки, находившиеся на брошенном владельцами судне в порту столицы Мозамбика Мапуту, вернулись на Родину, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России. Там отметили, что содействие оказали коллеги из африканской страны.

Благодаря совместной работе представителей Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами удалось вернуть наших граждан на родину, — говорится в сообщении.

Восемь месяцев назад команда, среди которых были россияне, оказалась без топлива и электричества на борту рыболовецкого судна Volopas под флагом Камеруна в порту Мапуту. Моряки не могли вернуться домой, потому что лишились документов, жили впроголодь и мылись из пятилитровой бутылки. В МИД России тогда пояснили, что мужчины оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом, однако заверили, что посольство предпринимает усилия по вызволению граждан.

Уточнялось, что на судне находилось пять человек, из них двое, в том числе капитан, — россияне. Получив запрос от мужчин о желании вернуться на родину, посольство в Мозамбике «незамедлительно обратилось за содействием к местным властям». В том числе к представителям МВД, Национальной миграционной службы и администрации порта города Мапуту.