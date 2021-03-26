Застрявшее в Суэцком канале судно могут снять с мели 27 марта

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Президент США Джо Байден заявил о наличии собственных теорий о происхождении COVID-19. По его словам, он их озвучит, но только после того, как выскажутся специалисты.

Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов, сообщает РИА Новости. У меня есть теории, но я не учёный. Я подожду, пока учёное сообщество не вынесет это суждение, — подчеркнул хозяин...