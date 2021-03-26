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Застрявшее в Суэцком канале судно могут снять с мели 27 марта

04:13, 27 марта 2021
Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Работы по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале серьёзно продвинулись вечером 26 марта. Новая попытка намечена на 28 марта.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник. Отмечается, что старания специалистов по «освобождению» судна «идут хорошо».

Мы можем заставить его сдвинуться раньше, чем предполагалось, — подчеркнул собеседник издания.

На ночь работы, к которым привлечены специалисты компании SMIT, занимающийся морскими спасательными операциями, приостановлены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США предложили Египту помощь в разрешении ситуации с заблокировавшим Суэцкий канал судном. Об этом на брифинге объявила пресс-секретарь американской президентской администрации Джен Псаки. Она отметила, что Вашингтон проводит консультации с Каиром, чтобы выработать оптимальный способ решения проблемы.

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