Застрявшее в Суэцком канале судно могут снять с мели 27 марта

Работы по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале серьёзно продвинулись вечером 26 марта. Новая попытка намечена на 28 марта.
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Мы можем заставить его сдвинуться раньше, чем предполагалось, — подчеркнул собеседник издания.
На ночь работы, к которым привлечены специалисты компании SMIT, занимающийся морскими спасательными операциями, приостановлены.
Ранее NEWS.ru сообщал, что США предложили Египту помощь в разрешении ситуации с заблокировавшим Суэцкий канал судном. Об этом на брифинге объявила пресс-секретарь американской президентской администрации Джен Псаки. Она отметила, что Вашингтон проводит консультации с Каиром, чтобы выработать оптимальный способ решения проблемы.