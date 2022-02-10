«Зашли в тупик»: в США не могут решить, какие санкции применить к России

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Рассмотрение законопроекта о санкциях в отношении России зашло в тупик. Об этом заявил глава комитета сената США по иностранным делам Роберт (Боб) Менендес, добавив, что разногласия касаются вторичных санкций в отношении банков и «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА Новости.

Думаю, мы зашли в тупик, — говорится в сообщении.

Менендес добавил, что сейчас рассматриваются и другие варианты ограничений.

Ранее группа из 25 сенаторов от Демократической партии США во главе с Менендесом представила законопроект о новых санкциях в отношении России. Ограничения могут затронуть государственный долг РФ, банковский сектор и некоторых чиновников.

Среди физических лиц под рестрикции могут попасть президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров, а также глава Минобороны Сергей Шойгу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное введение новых антироссийских мер в Соединённых Штатах, включающих санкции против Путина, стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений.