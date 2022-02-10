Защита от дурака: конгресс потребовал проверить Джо Байдена на вменяемость

Президент США Джо Байден должен пройти профессиональную психологическую экспертизу, которая установит, являются ли всё более отчётливые симптомы старческого маразма основанием для отстранения его от должности. С таким требованием к хозяину Белого дома в четверг обратились 38 членов конгресса от Республиканской партии. Законодателей особенно беспокоит, что глава администрации по должности является и верховным главнокомандующим — позиция, требующая здравого ума и твёрдой памяти, в чём Джо Байден слишком часто даёт основания сомневаться всех, кто следит за его появлениями на публике.

Письмо, составленное бывшим официальным врачом Белого дома , ныне конгрессменом от штата Техас Ронни Джексоном , и подписанное ещё 37 конгрессменами-республиканцами, содержит достаточный список примеров, ставящих под сомнение способность нынешнего президента управлять страной и командовать её вооружёнными силами.

В этом списке перечисляются конкретные случаи, когда Джо Байден не мог правильно считать информацию с телемонитора, трижды в одной речи называл Сирию Ливией, а до этого именовал собственную внучку сыном, забывал даты и имена людей (в том числе главы Пентагона, иностранных лидеров, а также собственных близких родственников), отпускал странные реплики, неоднократно назвал Камалу Харрис «президентом», и т. д.

WATCH: Joe Biden confuses Syria with Libya THREE TIMES. pic.twitter.com/8iewTindfr — RNC Research (@RNCResearch) June 13, 2021

Всё это вызывало у зрителей когда смех, а когда и жалость к 79-летнему старику, не всегда, похоже, осознающему, кто он и где он находится.

Последней каплей, переполнившей терпение республиканцев (а, возможно, удобным поводом), стало брошенное мимоходом, но услышанное всей страной и миром ругательство президента в адрес журналиста телеканала FoxNews. На пресс-коференции 24 января Байден назвал «тупым сукиным сыном» Питера Дуси за совершенно невинный вопрос об инфляции.

Этот инцидент политологи всего мира моментально разобрали на цитаты (если так можно сказать о состоящей из трёх слов реплике).

Американский народ должен доверять своему президенту абсолютно. Народ заслуживает того, чтобы знать, что президент в состоянии исполнять свои обязанности главы государства и верховного главнокомандующего. Люди должны быть уверены в умственных способностях избранного лидера. Для этого мы требуем от него немедленно пройти проверку на когнитивные способности, — говорится в письме конгрессменов.

Это уже вторая за полгода попытка законодателей отправить главу исполнительной власти США на обследование к психиатру. В июне 2021 года всё тот же Ронни Джексон отправил похожее письмо в Белый дом — тогда поводом послужил опрос общественного мнения, показавший, что всё больше американцев сомневаются в способности Байдена исполнять обязанности президента не только психологически, но и физически.

В Сети достаточно видеороликов, на которых телесная немощь лидера США видна невооружённым глазом.

Белый дом проигнорировал прошлогоднее обращение. Однако каждый новый опрос показывает, что сомнения американцев в умственных способностях президента постоянно растут.

Так, в ноябре 2021 года 43% опрошенных высказали такую обеспокоенность. А уже при опросе 9 февраля 2022 года эта цифра подошла к критической отметке 49%.

По мнению врача, работавшего в трёх подряд администрациях США, поведение Джо Байдена демонстрирует сходство с симптомами, наблюдаемыми у страдающих болезнью Альцгеймера.

С вами точно не всё в порядке. У вас во время заседания правительства 24 января наблюдались перепады настроения. Вы не обращали внимания на включённый микрофон. Вы назвали репортёра «сукиным сыном» за его вопрос об инфляции,— перечисляют общеизвестные факты авторы нынешнего письма на адрес 1600 Pennsylvania Avenue.

В письме к Байдену бывший главврач Белого дома напоминает, что экс-президент Дональд Трамп не постеснялся пройти аналогичное обследование (так называемый Montreal Cognitive Assessment , МОСА) в 2018 году. Тест предназначен для обнаружения ранних стадий деменции (возрастного снижения умственных способностей).

На этот раз законодатели специально подчёркивают, что их требование к Байдену пройти МОСА не вызвано личными антипатиями к президенту, а является проверкой «профессиональной пригодности» для любого человека, занимающего эту должность или претендующего на неё, независимо от пола, политической принадлежности и возраста.

Такое обследование должно стать обязательным для всех будущих президентов, настаивают конгрессмены. Они ссылаются на медицинский факт, что к 80-летнему возрасту каждый шестой человек страдает от деменции в той или иной степени.

Признаки того, что у Джо Байдена могут быть проблемы возрастного характера, были заметны ещё задолго до того, как он выиграл выборы у Трампа, причём на эти странности наблюдатели обращали внимание ещё в 2008 году. Медицинские специалисты считают, что проблемы с головой у Байдена начались после того, как он перенёс нейрохирургическую операцию в 1988 году.

Однако авторами нынешнего письма в Белый дом движет вовсе не опасение, что обороноспособность США пострадает из-за немощи их лидера, уверяет NEWS.ru политолог Олег Шабров.

В США, да и в любой стране, даже самой авторитарной, президент не является полностью свободным в принятии решений. Он всегда — выразитель интересов той группы, которая привела его к власти, и поэтому он зависит от этой группы. Эти люди по большей части остаются за кулисами, но именно они выполняют функции «защиты от дурака», которая не позволит курсу государства зависеть от прихотей или здоровья того, кто формально это государство возглавляет. Олег Шабров завкафедрой политологии Института общественных наук РАНХиГС завкафедрой политологии Института общественных наук РАНХиГС

Более того, добавляет политолог, лидер наподобие Джо Байдена может быть даже удобен тем, кто привёл его к власти, поскольку психически слабый руководитель является фактической марионеткой своей «закулисы» и та может не опасаться, что президент будет издавать исполнительские указы, не проконсультировавшись со своими «кукловодами».

Президент США Джо Байден Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Историкам известно немало случаев, когда у высшей власти оказывались люди, которым более уместно было бы находиться под присмотром психиатров, и Джо Байден — ещё не самый «тяжёлый случай» в этом списке.

Его эквадорский коллега Абдалла Букарам был в 1997 году подвергнут импичменту парламентом с позорной формулировкой «в силу психической неадекватности». Букарам всего за полгода своего президентства «делал заголовки» тем, что сбривал усы в прямом телеэфире, выступал с обращениями к нации в костюме Бэтмена и совершал прочие поступки, дававшие основания сомневаться в том, что у него всё в порядке с головой.

Один из предшественников Байдена в Белом доме, республиканец Рональд Рейган (который на тот момент был самым возрастным президентом в истории США), нашёл в себе мужество открыто признать наличие у себя симптомов болезни Альцгеймера и попрощаться с американским народом в последнем публичном выступлении до того, как он стал бы посмешищем для общественности. Правда, свой знаменитый coming-out Рейган сделал уже после того, как навсегда ушёл из Белого дома.