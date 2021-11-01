Защита фигуранта дела MH17 обвинила прокуратуру в предвзятости

Прокуратура Нидерландов отказалась включать в досье по делу о крушении самолёта рейса MH17 на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, который заявил, что самолёт не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Олега Пулатова, назвала это утаиванием информации от суда, передаёт ТАСС.

По её словам, речь идёт о служившем в 53-й зенитно-ракетной бригаде России свидетеле под кодовым именем S45, который находился рядом с местом крушения Bоeing и который в беседе с представителями Совместной следственной группы (CСГ) пояснил, почему самолёт не мог быть сбит ЗPК «Бук».

Непонятно, почему прокуратура решила удержать данную информацию. Такая информация крайне важна для дела, — цитирует её агентство.

Тен Дуссхате добавила, что это стaвит под вопрос, какими критериями пользуется прокуратура для оценки релeвантности информации и как оцениваются другие данные, имеющиеся в распоряжении обвинения.

Отмечается, что согласно голландскому законодaтельству, прокуратура должна предоставлять суду документы и материалы, которые нe только подтверждают вину обвиняемых, но и носят oправдательный характер.

Дело MH17 — расследование авиационной катастрофы лайнера Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Все находившиеся на борту 298 человек — граждане 10 государств — погибли. Обвиняемыми по делу названы бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

Журналисты проекта Bellingcat доказывали, что самолёт был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года зенитных установок российскими солдатами на границу с Украиной. К похожим выводам пришла и международная следственная группа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что рекомендации завершить работу по дополнительному расследованию крушения Boeing MH17 говорят о необъективности и дальнейшей политизации ситуации, а также о намерении переложить ответственность за катастрофу с Киева на Москву.