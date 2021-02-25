Защита Навального направила возражение на обращение Минюста РФ в ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/cf1ca4ce-774b-11eb-ba2a-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Защита оппозиционера Алексея Навального направила возражение в Комитет министров Совета Европы в качестве реакции на обращение Минюста РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова.

Она напомнила, что Минюст потребовал от ЕСПЧ пересмотра решения по Навальному — ранее Страсбургский суд заявил о необходимости освободить оппозиционера и блогера. Защита осуждённого попросила Комитет министров рассмотреть дело на ближайшей сессии по контролю над исполнением решений ЕСПЧ.

Мы же заявляем о том, что Россия фактически не выполнила решение ЕСПЧ, о том, что наш подзащитный должен быть немедленно освобождён и о том, что решение ЕСПЧ является обязательным для всех членов Совета Европы, — сказала Михайлова, чьи слова приводит ТАСС.

Страсбургский суд требовал немедленного освобождения Навального, отталкиваясь от 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. В свою очередь Минюст заявлял о невозможности выполнения этого решения, так как это стало бы грубым вмешательством в работу судебной системы РФ.

Алексей Навальный был арестован 18 января в России. Он возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше».

Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания политика в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии. Сейчас блогер находится в московском СИЗО «Матросская Тишина».

Как ранее писал NEWS.ru, представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Нед Прайс отказался комментировать решение международной правозащитной организации Amnesty International, по которому российский политик Алексей Навальный больше не считается узником совести, но остаётся политическим заключённым. Прайс подчеркнул, что Вашингтон оценивает задержание и арест оппозиционера как политически мотивированные действия.