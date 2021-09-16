Защита Колесниковой и Знака обжаловала приговор в Верховном суде Белоруссии

Защита белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака, осуждённых на 11 и 10 лет лишения свободы, обжаловала приговор в Верховном суде страны. Об этом сообщается на сайте экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Дата рассмотрения жалоб пока неизвестна.

Поданные сегодня жалобы можно условно назвать предварительными. Есть возможность изложить доводы в дополнительной апелляционной жалобе не позднее чем за пять суток до начала судебного заседания. Также в суд можно подавать ходатайства, — сказал адвокат.

Там же отмечается, что приговор ещё не вступил в законную силу, поскольку не прошёл 10-суточный срок для его обжалования и опротестования. Если никто из участников процесса этого не сделает до 20 сентября, приговор вступит в силу на следующий день.

Также пока неизвестно, когда будет назначено заседание апелляционной инстанции. Приблизительно — от месяца до полугода.

Ранее Пыльченко называл приговор незаконным, поскольку он не основан на доказательствах. По его мнению, в ходе разбирательства по делу не подтвердились ни виновность Знака и Колесниковой, ни даже совершение тех преступлений, которые им вменялись.

Минский областной суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам колонии соответственно. Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Знак — в колонии усиленного режима. Оппозиционеры признаны виновными в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путём, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им.

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа 2020 года, начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не стихали в течение долгого времени. Их участники считают, что победа досталась Александру Лукашенко только благодаря грубейшим фальсификациям и на самом деле президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.