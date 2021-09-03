Адвокат оппозиционеров Колесниковой и Знака назвал приговор незаконным

Защита белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака будет обжаловать приговор суда в десятидневный срок в связи с его незаконностью. Об этом сообщил адвокат Евгений Пыльченко, передаёт РИА Новости.

Этот приговор незаконный и необоснованный, он не основан на доказательствах. В ходе разбирательства по делу не подтвердились ни их виновность, ни даже совершение тех преступлений, которые им вменялись, — сказал защитник.

Ранее Минский областной суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам колонии соответственно. Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Знак — в колонии усиленного режима. Оппозиционеры признаны виновными в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им.

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не стихают до сих пор. Их участники считают, что победа Лукашенко досталась только благодаря грубейшим фальсификациям и на самом деле президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.