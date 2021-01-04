Защита Ассанжа отреагировала на предложение Мексики об убежище

https://static.news.ru/photo/974f7bb2-4eb9-11eb-9ef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Защита журналиста Джулиана Ассанжа положительно оценивает предложение мексиканских властей предоставить ему политическое убежище и изучит его. Тем не менее адвокаты напоминают, что окончательное судебное решение ещё не принято. Об этом заявил защитник основателя WikiLeaks Аитор Мартинес.

Ранее судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала в экстрадиции Ассанжа в США, поскольку в Британии опасаются за его психическое здоровье и риск суицида. После этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес предложил основателю Wikileaks политическое убежище в стране.

Очевидно, это хорошая новость, поскольку показывает, что международное сообщество заботится о защите Джулиана Ассанжа как журналиста, поскольку его дело — это нападение на свободу слова на международном уровне, — цитирует Мартинеса РИА Новости.

Приоритетная задача защиты в «краткосрочной перспективе» — дождаться окончательного решения суда, после этого можно будет определиться, под какой юрисдикцией будет жить Ассанж и какой у него будет статус. Адвокат напомнил, что судья должна принять решение о невозможности или возможности условного освобождения и на каких условиях.

Как писал NEWS.ru, решение об освобождении под залог основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа будет принято 6 января. Считается, что судья вряд ли отпустит журналиста под залог, поскольку он нарушал условия выхода. До сих пор на все подобные прошения суд отвечал отказом.

Шведские власти обвинили Ассанжа в сексуальном домогательстве в 2010 году. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу США. Американские власти предъявили основателю WikiLeaks 17 эпизодов нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Если журналиста выдадут США, то ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.