Глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что представители избиркома не смогли присутствовать на последнем заседании суда по вопросу о законности итогов президентских выборов, так как получили извещения только за час до его начала. В связи с этим произошедшее можно считать процессуальным нарушением.