Глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что представители избиркома не смогли присутствовать на последнем заседании суда по вопросу о законности итогов президентских выборов, так как получили извещения только за час до его начала. В связи с этим произошедшее можно считать процессуальным нарушением.
Сегодня наших представителей не было, процессуальное нарушение, — отметил Гогия.
Кроме того, суд проходил без участия ответчика. этот инцидент будет использован при обжаловании вынесенного решения,
Ранее кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе действующего лидера республики Рауля Хаджимбы.
Как писал NEWS.ru, адвокат оппозиционера Алхаса Квицинии прокомментировал решение Верховного суда Абхазии признать незаконным решение ЦИК о победе действующего лидера республики Рауля Хаджимбы.
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