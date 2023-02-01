Заседание Совбеза ООН по Украине назначили на дату начала СВО Совет Безопасности ООН по Украине пройдет 24 февраля

Фото: Manuel Elias/UN Photo/Global Look Press

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине назначено на 24 февраля, указано в программе мероприятий СБ на сайте организации. Встреча пройдет в формате дебатов и в ней смогут принять участие помимо 15 членов Совбеза другие страны ООН.

В календаре организации указано, что заседание состоится в рамках пункта повестки «поддержание мира и безопасности».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти хотели бы к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта, однако Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после «международного суда».

Позднее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что «саммит мира», который Киев предложил провести при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля. По его словам, встреча пройдет в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.