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Бывший министр обороны Украины, экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко обвиняется в публичных призывах к терроризму посредством средств массовой информации (СМИ) на территории России. Гриценко в РФ был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В настоящее время он скрывается на Украине.

16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко выступил в СМИ с призывами к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путём подрыва российских поездов в приграничных с Украиной...