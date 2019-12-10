Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил о намерении созвать заседание сирийского Конституционного комитета во второй половине января в Женеве.
Педерсен хочет собрать Конституционный комитет в январе. Хотел в декабре, но не получится. Дату не назначал, пока сказал — вторая половина января, — сообщил агентству «Интерфакс-Казахстан» осведомлённый источник.
Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен подтвердили во время переговоров в Риме неприемлемость навязывания временных ограничений для выработки предложений по конституционной реформе в Сирии. Комитет под эгидой ООН открылся 30 октября, а основная работа началась 4 ноября 2019 года. Он состоит из трёх равных частей по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества Сирии. Основной целью его функционирования является подготовка конституционной реформы в республике.