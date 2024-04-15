Небензя разоблачил лицемерие: как прошло заседание СБ ООН по атаке Ирана

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

15 апреля прошло срочное заседание Совета Безопасности ООН по обострению эскалации на Ближнем Востоке. Постоянный представитель России при организации Василий Небензя назвал заседание «парадом лицемерия». Почему он так сказал, в чем обвинил СБ ООН?

Что сказал Небензя

Постпред РФ считает, что экстренное заседание Совета Безопасности организации является парадом двойных стандартов.

«Вы прекрасно знаете, что нападение на дипломатическое представительство является по международному праву casus belli (поводом для войны. — NEWS.ru). И если бы под ударом оказались западные представительства, вы бы, не раздумывая, обрушились с ответными мерами и доказывали бы в этом зале свою правоту. Потому что для вас все, что касается западных представительств и западных граждан, свято и должно быть защищено. Вот и сегодня в Совете Безопасности разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать», — сказал он.

Небензя также добавил, что удар Ирана не случился в вакууме и произошел в результате бездействия Совета Безопасности ООН по атаке Израиля на иранские дипломатические объекты.

«То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось в вакууме. Шаги Ирана стали ответом на позорное бездействие Совета Безопасности ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля», — отметил Небензя.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Василий Небензя

О чем заявили США и генсек ООН

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Соединенные Штаты намерены в ближайшие дни изучить дополнительные меры для привлечения Ирана к ответственности в ООН за ответный удар по Израилю.

«В ближайшие дни и в консультации с другими государствами-членами США изучат дополнительные меры по привлечению Ирана к ответственности здесь, в Организации Объединенных Наций. Совет Безопасности должен немедленно и безоговорочно осудить агрессивные действия Ирана и призвать Иран, его партнеров и посредников прекратить свои нападения», — считает американский дипломат.

Вуд утверждает, что США «поддерживают Израиль в осуществлении его неотъемлемого права на самозащиту». «Как заявил [президент США Джо] Байден, мы будем поддерживать тесные контакты с лидерами Израиля», — добавил он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что ближневосточный регион находится на грани полномасштабного конфликта, наступило время для проведения деэскалации и соблюдения максимальной сдержанности.

«Ближний Восток находится на грани. Народы региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время разрядки и деэскалации. Сейчас настало время максимальной сдержанности», — подчеркнул он.

Также генсек ООН отметил, что осуждает как удар по дипломатическим объектам Израиля, так и атаку Тегерана по израильским военным объектам.

«На нас лежит общая ответственность за прекращение насилия на оккупированном Западном Берегу, деэскалацию ситуации вдоль „голубой линии“ и восстановление безопасного судоходства в Красном море. На нас лежит общая ответственность за работу во имя мира. Региональный и глобальный мир и безопасность подрываются с каждым часом. Ни регион, ни мир не могут позволить себе новых войн», — добавил он.

Что сказали иранская и израильская стороны

Постоянный представитель Ирана при ООН Саид Иравани заявил, что атака ракетами и беспилотниками на Израиль была пропорциональна его удару по иранскому консульству в Дамаске. Он отметил, что Тегеран атаковал только военные цели и старался предотвратить ущерб для гражданского населения.

«Действия были необходимыми и пропорциональными. Они были адресными, то есть касались только конкретных военных целей, они были осуществлены тщательно, чтобы минимизировать возможную эскалацию и предотвратить ущерб гражданскому населению», — сказал Иравани.

Иранский дипломат еще раз подчеркнул, что удар стал реализацией права на самозащиту. Он отметил, что США, Франция и Великобритания ранее не дали принять заявление Совбеза ООН по удару Израиля по консульству в Дамаске. В связи с этим Тегеран считает, что у него не было выбора.

В свою очередь постпред Израиля Гилад Эрдан продемонстрировал видео, на котором можно было увидеть, как беспилотники, запущенные Тегераном, пролетают над Аль-Аксой и Хромой горой. Он заявил, что уничтожение Израиля для Ирана намного более важно, чем исламское учение.

«Вчера ночью мир столкнулся с беспрецедентной эскалацией. Мы постоянно предупреждали международное сообщество, но ничего не происходило. Если бы к нам прислушались, то не нужно было бы вчерашних нападений, чтобы нам всем проснуться. Иран вновь доказал, что он не имеет ничего общего с исламом. Иранские нападения, в результате которых серьезно пострадала маленькая девочка из числа бедуинов», — высказался постпред.

Он добавил, что Иран «публично и с гордостью» атаковал другое государство. Эрдан назвал Иран террористом № 1 во всем мире.

«Мир должен прекратить игнорировать преступления Ирана. Единственный вариант — это осудить Иран, они должны заплатить высокую цену за ужасающие преступления. Иран и ось их поддержки должны понять, что цивилизованный мир не будет больше закрывать глаза. Хотя многие страны незамедлительно осудили нападение, те, кто этого не сделал, должны задать себе вопрос, как вы хотите, чтобы вас запомнила история», — сказал Эрдан.

Он также добавил, что нападение на Израиль «перешло все красные черты» и у Тель-Авива есть право ответить.

«Мы будем отстаивать свое будущее. 99% БПЛА и ракет были перехвачены нашими вооруженными силами и силами союзников. Благодарю США и наших партнеров за то, что стоите на нашей стороне и защищаете нас. Иран наихудший нарушитель прав человека в мире и ему не место в ООН. Совет должен действовать: осудить Иран в связи с терроризмом и ввести разрушительные санкции, внести КСИР в список террористических организаций», — резюмировал постпред.

Читайте также:

Нападение Ирана на Израиль: сколько пострадавших, какие цели поражены

Иран захватил судно с россиянином на борту: что будет с гражданином РФ

Крупнейший удар в истории: как Иран атаковал Израиль, это победа или позор?